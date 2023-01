Au: «Mitte»-Präsident Pfister spricht an der Neujahrsbegrüssung

Mitte Rheintal «Lassen sie die Jungen nicht in Kommissionen versauern»: «Mitte»-Präsident Gerhard Pfister spricht an der Neujahrsbegrüssung in Au An der Neujahrsbegrüssung der «Mitte Rheintal» war der Präsident der nationalen Partei auf Besuch. Gerhard Pfister blickt den nationalen Wahlen im Herbst mit viel Optimismus entgegen. Und er ruft dazu auf, Jungpolitikerinnen und -politikern Chancen zu geben. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 16.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Zuger Gerhard Pfister ist seit 2003 Nationalrat und seit 2016 Präsident der ehemaligen CVP.

Gerhard Pfister, sichtlich gut gelaunt, war unter den Rheintaler Mitte-Vertreterinnen und -Vertretern der Star des Abends und posierte für Selfies. Beim Apéro merkte er an: «Diese Neujahrsbegrüssungen sind ei­ne Ostschweizer Spezialität. Die gibt es sonst nirgends.»

Gefragt, wie er die Mitte Rheintal wahrnehme (weitere Fragen im Interview), lobt Pfister die Mitte-Parteien im Kanton St.Gallen im Allgemeinen, hebt aber einen Rheintaler heraus: «Patrick Dürr hat als ehemaliger Parteipräsident sehr gute Arbeit geleistet.» Unter der Führung des Widnauers ist die Mitte St.Gallen die zweitstärkste Kraft im Kanton geblieben und konnte erstmals seit langem wieder Wähleranteile hinzugewinnen.

Pfister will Wahlerfolge – und zeigt sich siegessicher

Bei den nationalen Wahlen im diesjährigen Herbst möchte Pfister zum ersten Mal in seiner Zeit als Parteipräsident einen Wahlerfolg feiern. «Ich wünsche mir vor meiner Pensionierung noch einen Wahlsieg», sagt er. Jahrelang hatte die ehemalige CVP nur Wähleranteile verloren. Unter Pfister gelang es, diese Entwicklung etwas einzudämmen.

Der Zuger zeigte sich im Rahmen einer kurzen Me­dienschelte siegessicher: «Im Herbst, wenn wir die Wahlen gewonnen haben, werden die Medien schreiben: «Wir haben es schon immer gewusst.» Anders als bei den letzten Wahlen, sei er vor den diesjährigen Wahlen nicht nur optimistisch, weil er dies als Parteipräsident sein müsse. «Mehr Leute wählen die Mitte aus Überzeugung. Und: Bei den jungen Wählerinnen und Wählern sind wir beliebter als die GLP.»

Pfister bezieht sich hier auf den im Herbst erschienenen SRG-Wahlbarometer, der besagt, dass aktuell elf Prozent der 18- bis 29-jährigen Wählerinnen und Wähler «Mitte» wählen würden, während es bei der GLP nur acht Prozent seien. Aus dem Wahlbarometer geht auch hervor, dass die Mitte aktuell 0,5-Prozentpunkte Wähleranteile verlieren würde. Und dass 18 Prozent der über 65-Jährigen die Mitte wählen würden – womit die Partei bei den älteren Wählerinnen und Wählern am beliebtesten sei. In den nächsten Jahren müsse man neue Wählerinnen und Wähler gewinnen, sagt Pfister und appelliert an seine Parteibasis: «Wir haben noch nie so viele Junge dazugewonnen. Geben Sie ihnen Chancen. Lassen sie die Jungen nicht zwölf Jahre in irgendwelchen Kommissionen versauern.»

Parteianlass als Feedbackforum

Am Anlass dabei waren auch die beiden St.Galler Mitte-Nationalräte: Bauernverbandspräsident Markus Ritter und Nicolo Paganini. Wie Pfister gesellten sie sich für den Hauptgang an einen Tisch mit Alex Arnold und Christian Sepin. Letzterer schätzt es, dass sich die Mitte nach zwei Jahren Coronapause wieder zur Neujahrsbegrüssung treffen konnte. «Parteianlässe sind auch ein Gradmesser für unsere Arbeit. Hier erhalten wir Kritik und positive Rückmeldungen für unsere Arbeit. Das hat gefehlt.»

Nachgefragt «Wir müssen das Potenzial von Migrierten und Frauen besser nutzen» Sie haben die Neujahrsbegrüssungen eine Ostschweizer Spezialität genannt. Kommen Sie gerne an solche Anlässe? Gerhard Pfister: Es gehört zur Verantwortung eines Präsidenten, zur Basis zu gehen. Eine Partei ist nur so gut, wie die Arbeit ihrer Basis. Die Neujahrsbegrüssung ist eine gute Gelegenheit, um sich miteinander auszutauschen. Ex-Gemeinderat Alex Frei haben Sie bei einem HSG-Lehrgang kennengelernt. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Der Schulleiter- und Management-Lehrgang war eine zweijährige berufsbegleitende Ausbildung. Es war eine super Zeit. Damals entstanden viele Freundschaften und Kontakte. Nebst der guten Ausbildung erhielt ich ein Netzwerk, auf das ich noch heute zurückgreife. Das Rheintal ist als Rand­region besonders vom Fachkräftemangel betroffen – in unterschiedlichen Branchen. Wie wollen Sie dem auf nationaler Ebene entgegenwirken? Es ist paradox: Auf der einen Seite fehlen Fachkräfte. Auf der anderen Seite haben wir zurzeit eine hohe Migration. Wir müssen das Potenzial der Migran­tinnen und Migranten für den Arbeitsmarkt besser nutzen, aber auch dasjenige der Frauen. Damit das möglich wird, müssen wir den Mittelstand entlasten. Darum hat unsere Partei zwei Initiativen lanciert. Mit ihnen soll die Diskriminierung verheirateter Paare bei Steuern und Renten beseitigt werden. Die Mitte stehe für Freiheit, Solidarität und den Zusammenhalt des Landes, sagten Sie in einem Interview. Aber für welche konkrete Anliegen steht die Mitte? Wir kämpfen gegen den Prämienanstieg bei Krankenkassen, die Kostenbelastung des Mittelstands. Aber auch die Migration und eine nachhaltige Wirtschaft sind wichtige Themen für uns. Als Mitte-Partei wollen wir Lösungen finden. Die Parteien links und rechts aussen sind vielmehr an Polarisierung interessiert. (yal)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen