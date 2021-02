Mitgliederversammlung Eva Oberwiler ist neue Betriebsleiterin der Spitex Am Alten Rhein Der Spitexverein steht vor einem Wahljahr – zudem geht die operative Führung in neue Hände über. 25.02.2021, 05.00 Uhr

Eva Oberwiler wird die Nachfolgerin von Anthea Baumann, die die Spitex verlässt. Bild: PD

(pd) Der Vorstand des Spitexvereins Am Alten Rhein hat entschieden, dass die diesjährige Mitgliederversammlung wie 2020 auf schriftlichem Weg erfolgen soll. Dieses Jahr stehen Gesamterneuerungswahlen des Vorstands an und das neue Präsidium muss offiziell gewählt werden. Die Unterlagen werden allen Mitgliedern Anfang März zugesandt.

Zudem gibt es auf den 1. Juni 2021 einen Wechsel in der Leitung. Anthea Baumann hat fünf Jahre die Spitex Am Alten Rhein als Betriebsleiterin geführt. Sie nimmt eine neue Herausforderung an und verlässt die Spitex Am Alten Rhein. Für die in diesen Jahren geleistete Arbeit dankt ihr der Vorstand herzlich und wünscht ihr alles Gute für die Zukunft.

Der Vorstand gibt bekannt, dass mit Eva Oberwiler eine kompetente Nachfolgerin gefunden wurde. Sie lebt in Thal und war viele Jahre als Leiterin Pflege und Betreuung im Alters- und Pflegeheim Sattelbogen in Bischofszell tätig. Seit zwei Jahren arbeitet sie im Vorstand des Spitexvereins mit und hat sich vor allem im Bereich der Qualitätsentwicklung engagiert. Nun wechselt sie in den operativen Bereich. Die Spitex Am Alten Rhein umfasst die Gemeinden Rheineck, Thal, St.Margrethen und Lutzenberg. Mit den vier Gemeinden bestehen Leistungsverträge. Sie bietet Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheits- und Krankenpflege, Betreuung und Haushilfe.

Die Spitex steht allen Einwohnerinnen und Einwohnern zur Verfügung, die bedingt durch Krankheit, Unfall, Behinderung, Altersgebrechen, Mutterschaft oder Ähnliches auf Unterstützung angewiesen sind. Massgebend sind die Notwendigkeit und ein abgeklärter Bedarf. Wer daran interessiert ist, bei der Spitex als Rotkreuzpflegehelferin zu arbeiten, melde sich bei der Betriebsleiterin Anthea Baumann unter 071 888 25 77.