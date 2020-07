Mit Blumen in die Cosmopolitan: Altstätterin erzählt im Lifestyle-Magazin, wie es ist, ein eigenes Geschäft zu führen Die Altstätterin Maria Lütolf kommt als Floristin in der nächsten Ausgabe des Lifestyle-Frauenmagazins Cosmopolitan zu Wort. Gert Bruderer 17.07.2020, 05.00 Uhr

Anstelle der vier- bis fünfhundert Follower zum Zeitpunkt der Ladeneröffnung hat Maria Lütolf nun über 1100. Dank Instagram ist die Cosmopolitan-Redaktion auf die Altstätterin aufmerksam geworden. Bild: Gert Bruderer

Als Mitte Juni per E-Mail die Anfrage für ein kurzes Interview kam, glaubte die 23-jährige Inhaberin des Geschäfts «Floranum – blühendes Handwerk» an einen Scherz. Was sollte sich eine Münchner Redaktion für eine junge Altstätterin interessieren – und erst noch die Redaktion eines Magazins mit über einer Million Leserinnen und Lesern?