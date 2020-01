Michael Schläpfer löst Erik Manyak ab beim Musikverein Balgach Mit unterhaltsamer Filmmusik begeisterte der Musikverein Balgach sein Publikum. Es war sein letzter Auftritt mit Erik Manyak. Max Pflüger 20.01.2020, 05.00 Uhr

Der zwölfjährige Nathanael Suntinger blies ein herrliches Solo.

Balgach Seit August 2014 dirigierte Erik Manyak den Musikverein Balgach und führte diesen zu vielen erfolgreichen Auftritten und Konzerten. Mit der Abendunterhaltung am Samstag ging seine Ära zu Ende. Erik Manyak übergab den Dirigentenstab an seinen jungen Nachfolger Michael Schläpfer. Und mit einer Zugabe, dem schmissigen «Raiders March» von John Williams, gab dieser seinen Einstand als musikalischer Leiter des Vereins.

«Helden der Kindheit», so war das Programm am Samstagabend überschrieben. Musikalisch erzählte es von den unvergesslichen Figuren der Muppet- Show, von Batman und Superman, von Spiderman, Harry Potter und Pippi Langstrumpf. Und auch die Kaiserin Sissi, die Sternenkrieger von fernen Galaxien und Super Mario waren in der Balgacher Riethalle zu Gast. Abwechslungsreich, von schwungvoll bis zu gefühlsbetont, führten die Balgacher Musikantinnen und Musikanten unter der Leitung ihres scheidenden Dirigenten durch die Filmgeschichte und zeigten dem Publikum noch einmal, wie viel sie mit Erik Manyak zusammen erarbeitet und geprobt hatten. Durch das Programm führten mit kurzen Szenen die Grossmutter, alias Manuel Mettler, mit ihren Enkeln Aline und Robin. Und Pippi Langstrumpf liess es sich nicht nehmen, der Aufführung ihrer beliebten Erkennungsmelodie persönlich beizuwohnen.

Generationen in der Musik vereint

Das Konzert eröffneten die Jungen und Jüngsten, die Beginnerband und die Jugendmusik unter der Stabführung von André Breitenmoser. Die Beginnerband trat zusammen mit der Jugendmusik auf. Die Jugendmusik präsentierte ihren Auftritt gemeinsam mit Musikanten des Stammvereins. Eine gute Idee: die Jüngeren können so von den Älteren lernen, und die gemeinsame Probenarbeit fördert die Integration des Nachwuchses in den Verein. Unter den Werken dieses ersten Teils des Abends kam vor allem eine Eigenkomposition des Jugendmusikdi­rigenten André Breitenmoser – «Trompetenliebe» – gut an. Stürmischer Applaus verlangte eine Wiederholung dieser Melodie. Viel zum Erfolg trug der junge, zwölfjährige Trompeter Nathanael Suntinger bei. Sein virtuos geblasenes Solo begeisterte. Da wächst ein vielversprechender Musikant heran.

Viel Musik, viel Show und viel Action

Nach der Pause eröffnete der Musikverein mit «Welcome To The Jungle» der Hard-Rock-Band Guns n’ Roses und mit dem Marsch «Kaiserin Sissi» kraft- und schwungvoll ihr Programm.

Zwei besondere Showelemente bereicherten das gefällige Konzert und eroberten die Gunst des Publikums, wie der tosende Applaus im Saal verriet. Zur bekannten Melodie «I Feel Good» des amerikanischen Sängers James Brown legten Roland und Tanja Weder eine Rock-’n’-Roll-Einlage vom Besten aufs Parkett. Roland liess seine Tanja durch die Luft wirbeln, dass wohl manchem der Atem stockte. Und in der Polka «Ohne Liebe geht es nicht» von Frantisek Kuda begeisterten die Singstimmen von Monika Wieland und André Breitenmoser mit einem gefühlvollen Duett.