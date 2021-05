Hauptversammlung Der Feuerwehrverein Berneck hat einen neuen Kassierer: Michael Dudler folgt auf René Schelling An der Hauptversammlung des Feuerwehrvereins Berneck wurde Michael Dudler zum neuen Kassierer gewählt. 03.05.2021, 05.00 Uhr

René Schelling, Christian Siegrist und Michael Dudler. (v.l.) Bild: pd

(rsch) Vereinspräsident Christian Siegrist erstattete erstmals in der Vereinsgeschichte den Jahresbericht nur schriftlich. Erfreulich war die grosse Teilnahme an der Hauptversammlung auf schriftlichem und digitalem Weg. Einstimmig wurden das Protokoll, der Jahresbericht, das Jahresprogramm und die Jahresrechnung genehmigt. Wegen der Absagen von Kilbi und Jahrmarkt fielen die zwei Haupteinnahmequellen des Vereins aus, weshalb ein Defizit hingenommen werden musste. Erfreulicherweise konnten der Grillhöck und die ein­tägige Vereinsreise im Sommer ohne grosse Einschränkungen durchgeführt werden. Mit Freude konnte die aktive Angehörige der Feuerwehr, Brigitte Demont, in den Verein aufgenommen werden.