Messstation am Ufer des Rheins

Messstation Messarbeiten am Rheinufer: Neun Säulen dienen als Open-Air-Testlabor Am Rheinufer zwischen Montlingen und Kriessern stehen neun Säulen in einer geraden Linie. Dabei handelt es sich nicht um militärische Verteidigungsanlagen oder futuristische Fahrradständer, sondern um eine Messstation. Jetzt kommentieren 10.02.2022, 05.00 Uhr

Hochkonzentriert während der Messarbeiten am Rhein. Bild: pd

Wenn Kunden instrumentenspezifische Kalibrierungszertifikate verlangen, machen die Vermessungsinstrumente der Leica Geosystems zusammen mit den Ingenieuren einen Ausflug an den Rhein. Die Säulen bei Rheinkilometer 71.6 sind ein akkreditiertes Kalibrierungslabor für die Distanzmessung, in dem Instrumente über eine Entfernung von 500 bis 1000 Metern kalibriert werden. Die Messstation am Rhein ermöglicht aber auch Reichweiten von bis zu 3000 Metern. Neben der Kalibrierung von Kundeninstrumenten wird die Messstation bei der Entwicklung von neuen Geräten genutzt, welche die Leica Geosystems AG am Standort in Heerbrugg entwickelt.

Ideale Voraussetzungen für genaue Messung

Das Kalibrierungslabor am Rheinufer bringt ideale Voraussetzungen für die sehr genauen Messungen mit sich. Mit ein Grund dafür ist die Landschaft. Der Rhein und das Vorland bieten ein homogenes, fast eintöniges Bild. Ein Vorteil ist, dass keine Strasse in unmittelbarer Nähe liegt, denn die Vibrationen der Fahrzeuge wären störend. Die Radfahrer am Rhein sind hingegen kein Hindernis. Trotz der idealen Umgebung müssen die Ingenieure während der Tests so einiges im Auge behalten. Atmosphärische Parameter wie Temperatur, Druck und Feuchtigkeit an Instrumenten- und Zielposition müssen berücksichtigt werden. Sie sind entscheidend, um genaue Messergebnisse zu erzielen. (pd)

