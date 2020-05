Mehrere Transfers im Oberrheintal: Zwei neue Torhüter für Altstätten, einer für Montlingen In der Oberrheintaler Fussballwelt gab es in den letzten Tagen mehrere Transfers. So kommen zwei neue Goalies zum FC Altstätten und einer kehrt zum FC Montlingen zurück. 02.05.2020, 05.00 Uhr

Sandro Walt (rechts) trägt bald Gelb-Rot-Schwarz. Bild: Archiv/rez

(rez) In den letzten Tagen gab es im Oberrheintal mehrere Transfers. So wurde bekannt, dass der FC Altstätten sich auf die neue Saison hin – die aktuelle wird nicht zu Ende gespielt – mit den beiden Montlingern Sandro Walt und Fisnik Berisha verstärkt. Walt stammt aus Lüchingen, spielte in der Nachwuchsabteilung des FC St.Gallen und zuletzt auf dem Kolbenstein. Fünf Jahre dort tätig war auch Berisha, dessen Laufbahn bei Rüthi begann. Montlingen hat noch einen dritten Abgang zu verkraften: Torhüter Dominik Hehle trägt ab sofort nicht mehr Rot-Weiss. An seiner Stelle kehrt der 19-jährige Fabian Lüchinger aus dem Liechtensteiner Nachwuchs zum FCM zurück.