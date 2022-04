Saisonstart Auftakt in die Ostschweizer Cup-Saison: Kunstturner des TZ Rheintal mit mehreren Top-10-Plätze am Fürstenlandcup in Zuzwil Die Kunstturner des TZ Rheintal starteten am Fürstenlandcup in Zuzwil in die Ostschweizer Cup-Saison. Für einige Turner war es der erste offizielle Wettkampf. 07.04.2022, 05.00 Uhr

Andrin Woodtli: Gelungener Wettkampf trotz einiger Schönheitsfehler. Bild: pd

Acht Rheintaler nahmen zum Saisonstart im Einführungsprogramm teil, der Kategorie mit den jüngsten Turnern. Für Philipp Marti, Nico Bischofberger, Samuel Walser, Nelson Tüscher und Alexander Gerber war es der erste offizielle Wettkampf. Da und dort zahlten sie Lehrgeld, aber sie haben die Aufgabe sehr gut gemeistert.

Leo Rohner, Lionel Schlanser (SVD Diepoldsau) und Laurin Eugster (Azmoos) konnten sich bereits in der letzten Saison im Einführungsprogramm beweisen. Die beiden Diepoldsauer belegten geschlossen die Ränge 7 (Rohner) und 8. Laurin Eugster wurde Zwanzigster.

Starke Leistungen im Programm 1

Stark turnten beide Rheintaler im Programm 1. Lenny Forster wurde Fünfter, er war gar der Beste seines Jahrgangs. Am Pilz und am Barren erhielt er jeweils die zweitbeste Note. Daymen Bärlocher (ebenfalls TV Widnau) wurde mit Rang 14 belohnt, was ihn zum Drittbesten seines Jahrgangs macht. Der dritte Turner, David Steiger vom STV Balgach, musste den Wettkampf wegen einer leichten Verletzung auslassen. Auch im Programm 2 starteten zwei Turner des TZ Rheintal. Elia Thiébaud (STV Balgach) als Zehnter und Andrin Woodtli mit Rang 17 zeigten ebenfalls einen gelungenen Wettkampf, trotz einiger Schönheitsfehler. Flavio Hauser (STV Au) darf sich in diesem Jahr im Programm 4 beweisen. Er wurde Dritter, obschon der erste Wettkampf nicht nach seinen Vorstellungen verlaufen ist. Marton Kovacs und Florian Keller (SVD Diepoldsau-Schmitter) standen mit der Mannschaft RLZ Ostschweiz am Start des Fürstenlandcups. Zwei weitere Rheintaler turnten in anderen Teams: Manuel Kast (TV Widnau) verstärkte das TZ Schaffhausen und Elia Hasler (TSV Montlingen) die Mannschaft TZ Fürstenland 1.

Hasler siegt mit seinem Team vor Keller/Kovacs

Diese behielt im Duell mit der Ostschweizer Equipe die Oberhand. Die Fürstenländer turnten einfachere Übungen, machten dabei aber deutlich weniger Fehler. Elia Hasler, der nur noch zweimal pro Woche trainiert, zeigte sechs solide Leistungen und trug mit seiner Routine zum Sieg seiner Mannschaft bei.

Marton Kovacs und Florian Keller dagegen stürzten am Boden, und auch die Reckübung missriet beiden. Keller zeigte am Pferd mit der besten und an den Ringen mit der zweitbesten Note des Tages , dass er es besser kann. Manuel Kast, Schweizer Meister 2016 im Sprung, liess an seinem Paradegerät seine Klasse nochmals aufblitzen. Er zeigte den zweitbesten Sprung des Tages und klassierte sich mit dem TZ Schaffhausen auf dem dritten Gesamtrang.

In der Einzel-Mehrkampfwertung eroberte Florian Keller den dritten und Elia Hasler den vierten Rang. (pd)