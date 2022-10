Medaillen 42 Athletinnen und Athleten mit 39 Schweizer Meister­titeln: Die Sportlerehrung von Oberriet An der Sportlerehrung von Oberriet wurden Athletinnen und Athleten sowie erstmals ein Funktionär ausgezeichnet. Moderator Jürg Bruhin sagte, man wolle diese Auszeichnung fest einführen. Yves Solenthaler Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Die Mitglieder der RS Kriessern errangen in den letzten drei Jahren 20 Schweizer Meistertitel. Bild: Yves Solenthaler

Wenn alle Geehrten ihre Medaillen mitgenommen hätten, für die sie am Donnerstag ausgezeichnet worden sind, hätte es in der Berglihalle in Montlingen ganz schön geklimpert.

42 Sportlerinnen und Sportler mit 39 Schweizer Meister­titeln im Zeitraum seit der letzten Sportlerehrung von 2019 waren von der Gemeinde Oberriet und der Suchtpräventionsstelle «Alles klar» zur feierlichen Ehrung eingeladen worden.

Sogar Gewinnerinnen und Gewinner internationaler Medaillen waren vertreten: Faustballerin Sarina Mattle (SVD Diepoldsau/FB Montlingen), Ramon Betschart (Ringerstaffel Kriessern), Leichtathletin Christina Baumgartner, Skifahrer Claudio Anastasia (beide vom STV Kriessern). Dazu kamen vier Teams: Die beiden Ringervereine (RS Kriessern und RC Oberriet-Grabs), der KTV Oberriet sowie der STV Oberriet- Eichenwies für den Sieg am Eidgenössischen Turnfest 2019.

Marius Loher trainiert seit 28 Jahren Fussballknirpse

Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler sind messbar, anders als die von Marius Loher vom FC Montlingen. Er wurde an der seit 2013 alle drei Jahre stattfindenden Ehrung als ers­ter Funktionär ausgezeichnet. Moderator Jürg Bruhin sagte, man wolle diese Auszeichnung fest einführen, allerdings seien noch keine Kriterien festgelegt worden.

Marius Loher erfüllt alle möglichen Anforderungen, die an ehrenamtliche Tätigkeiten geknüpft werden können: Er war 26 Jahre im Vorstand des FC Montlingen und seit 2003 führt er das Clubhaus auf dem Kolbenstein. Am 15.April 1974 ist er dem FC beigetreten, «schon ein bisschen, bevor ich als C-Junior überhaupt spielen durfte».

Tiefere Nachwuchsstufen hat es vor bald 50 Jahren nicht gegeben. Das hat sich rasant geändert, denn seit 28(!) Jahren trainiert Marius Loher die F- und G-Junioren. «Jeder unter 35 Jahren, der bei den Kleinsten anfing, hat das Fussball-ABC bei Marius Loher gelernt», sagt Vereinspräsident Dominik Sieber, selbst einer der U35. In der Berglihalle kehrte Loher zu den Anfängen zurück, denn in den ersten Jahren fanden die Trainings mit den Fussball-Knirpsen auf der Wiese neben der Turnhalle statt.

Oberriet ehrte Turnerinnen, Leichtathleten, eine Faustballerin, einen Fussballer und einen Skifahrer. Aber den Hauptharst stellte das Ringen, wie es sich für eine Gemeinde gehört, die zwei Vereine in der höchsten nationalen Liga der Mannschaftsmeisterschaft stellt.

18 Ringerinnen und Ringer von Kriessern sowie 17 vom RC Oberriet-Grabs wurden von Moderator Bruhin auf die Bühne gebeten. Marc Dietsche (Kriessern) mit sechs und Janis Stieger (Oberriet-Grabs) mit gar acht Auszeichnungen waren die grossen Abräumer.

Von anderen Disziplinen bekamen Faustballerin Sarina Mattle (acht), Leichtathlet Daniel Löhrer (STV Oberriet-Eichenwies)mit sieben und Leichtathletin Sarina Ammann (KTV Oberriet) mit sechs die meisten Erwähnungen für Medaillengewinne (und weitere Top-Platzierungen) sowie persönliche Bestleistungen und im Fall von Daniel Löhrer sogar ein kantonaler Rekord.

Nicht nur Gemeindepräsident Rolf Huber war beeindruckt von den Erfolgen der Sportle­rinnen und Sportler in seiner Gemeinde. Dass fast alle Eingeladenen gekommen sind, freute ihn. Sportliche Höchstleistungen verlangen nach einem adäquaten Unterhaltungswert, der den Zuschauerinnen und Zuschauern in der Berglihalle vom Appenzeller Komiker-Duo Messer&Gabel geboten wurde. Das Comedy- Duo feiert in diesem Jahr sein 25-Jahr-Bühnenjubi­läum.

Für die Komiker wie für die meisten Sportlerinnen und Sportler gibt’s im Winter keine Pause. Gerade die Ringer haben im Dezember ihre Entscheidungen: Oberriet-Grabs kämpft um den Ligaerhalt, Kriessern darum, bei der nächsten Ehrung als Schweizer Mannschaftsmeister erwähnt zu werden.

