Segelfliegen Medaille für die Marbacher Guido und Susi Halter auf dem Heuberg Das Marbacher Ehepaar Guido und Susi Halter erzielte am Klippeneck-Wettbewerb in der offenen Klasse den dritten Schlussrang. 14.08.2021, 05.00 Uhr

Dritter Platz für Guido und Susi Halter.

(mp) Das Klippeneck liegt auf rund 1000 m auf dem Heuberg, einer Hochebene der Schwäbischen Alb. Dank meist günstigen Bedingungen für das Segelfliegen finden hier jährlich Wettbewerbe statt.

82 Flugzeuge in fünf Kategorien standen am Start. Mehrmals starker Regen und Gewitter verhinderten längere Flüge. Eine Wertung kam nur an zwei Tagen zustande. Die Bedingungen waren jedoch auch an diesen Tagen schwierig und verlangten von den Piloten viel Geduld, denn die Thermik war schwach und der Wind stark. Daher konnten nur Distanzen zwischen 100 und 350 km geflogen werden.

Guido und Susi Halter erkämpften sich mit 303 Punkten den dritten Rang in der offenen Klasse ganz knapp hinter dem zweitplatzierten Michael Reiner (304 Punkte) aus Schaffhausen. Den Sieg in dieser Klasse holte sich der Lokalmatador Joachim Hirt aus Donaueschingen mit überlegenen 358 Punkten.