Maria Lütolf in der «Cosmopolitan» Die Floristin zieht auch drei Jahre nach dem Start in die Selbstständigkeit eine gute Bilanz. Gert Bruderer 13.08.2020, 05.00 Uhr

«Blüht im Job auf» – Floristin Maria Lütolf. Bild: Cosmopolitan/acp

In der neuen Ausgabe des Lifestyle-Frauenmagazins «Cosmopolitan» ist die Altstätterin Maria Lütolf vertreten.

Schon auf dem Titelblatt ist der Beitrag, in dem die Floristin und Geschäftsinhaberin zu Wort kommt, angekündigt. «Erfüllend oder ernüchternd?» heisst es da in grossen Lettern – und dazu: «3 typische Traumberufe im Reality-Check.» Die Floristin zieht auch drei Jahre nach dem Start in die Selbstständigkeit eine gute Bilanz. Entsprechend ist beim Foto, passend zum Beruf, zu lesen: «Blüht im Job auf.»

Die 23-jährige Inhaberin des Geschäfts «Floranum – blühendes Handwerk» hatte zunächst an einen Scherz geglaubt, als die Münchner «Cosmopolitan»-Redaktion sich bei ihr meldete. Nun aber ist der Beitrag über Lütolf in dem Lifestyle-Magazin zu finden, dessen Leserinnenzahl eine Million übersteigt.

«Viele beneiden mich um meinen Job, bewundern meine Sträusse und die aufwendigen Hochzeitsdekos auf Insta- gram», wird die Altstätterin zitiert. Sie verrät aber auch: «Vor Hochzeiten lege ich Nachtschichten ein.»

Die Sonnenseiten ihrer beruflichen Tätigkeit überwiegen klar – sie hält dem «Reality- Check» also stand. Maria Lütolf, heisst es in dem Magazin, «kann sich als Floristin kreativ austoben». Wichtig sei ihr, dass ein Strauss nicht nur hübsch aussehe, sondern auch fachlich korrekt gebunden sei.

Schon in der Lehre habe sie von ihrem Beruf ein sehr realistisches Bild bekommen, sagt Maria Lütolf. Denn die Floristenlehre sei sehr praxisbezogen. Ihr Schlusssatz ist geeignet, bei allen angehenden Floristinnen viel Vorfreude zu wecken. Sie sei «auch heute noch total happy» mit ihrem Beruf.