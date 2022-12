Marbach Es sind die einfachen Dinge, die wirklich zählen – von der Weihnachtsreise in der Bühne Marbach Berta Thurnherr und das Duo «fehrstimmt» boten eine Weihnachtsreise mit Musik und Mundartgeschichten. Robert Preising Jetzt kommentieren 19.12.2022, 05.00 Uhr

Ein harmonierendes Trio für einen harmonischen Abend. Von links: Stefanie Fehr, Berta Thurnherr, Patricia Fehr.

Auf der Bühne Marbach konnte das Publikum am Samstag einen Abend erleben, der die einfachen Dinge zele­brierte. Man hörte die Geschichten einfacher Leute, die Berta Thurnherr aufgeschrieben hatte, nicht in Hochsprache, sondern im Diepoldsauer Dialekt. Man hörte kein grosses Orchester, sondern zwei Stimmen und zwei Instrumente, kaum verstärkt. Da waren nicht die lauten Töne, sondern die feinen Harmonien und die sanften Melodien. Man hörte keine Schlagwörter, sondern gelungene Formulierungen, und man erhielt Zeit, zwischen den Zeilen zu lesen. Dass die Weihnachtsreise in der Bühne Marbach, einer ehemaligen Scheune, abgehalten wurde, passte perfekt. Diese leisen Töne, diese Einfachheit, darin lag die grosse Kraft.

Bezug zur Adventszeit

Abwechselnd durfte das Publikum im ausverkauften Haus die Musik der Geschwister Fehr und die Texte von Berta Thurnherr geniessen. Beides war von der Jahreszeit und dem Titel «Eine Weihnachtsreise» geprägt. Dies zeigte sich in der Auswahl der Musikstücke mit Namen wie «Es naht ein Licht» oder «Santo José». Die Auswahl überzeugte durch schöne Harmonien. Dabei wurden Stücke aus Ländern wie Israel und Spanien sowie auch mehrere Eigenkompositionen aufgeführt. Das Publikum hörte viel Abwechslung durch ein- oder mehrstimmigen Gesang, Varianten an Begleitung oder auch durch reine Instrumentalstücke.

Berta Thurnherr begann ihre Lesung mit einer Geschichte aus der Bibel, neu interpretiert und erklärt, mit dem Ziel zu zeigen, wie wichtig früher Esel waren, speziell, wenn man auf den Weg gehen musste. Danach las sie vier kurze Geschichten, die ihr Einheimische erzählt hatten. Sie vermittelten ein Bild von einer früheren, sehr einfachen Zeit hier im Rheintal. Der Humor dieser Geschichten beruhte meist auf Gegebenheiten, die heute kaum mehr vorstellbar sind. So hatte der Arzt beim Nähen einer Wunde zu wenig Faden und musste während der Behandlung jemanden losschicken, um welchen zu kaufen. Oder aber bei der Geschichte «Di gröascht Wianachtsfrööd» erhalten die Kinder folgendes Weihnachtsgeschenk: «…hommer z’Wienacht en Davoser Schleatta überko. An Zwoaplätzer för alli nün Keand.»

Eigene Kompositionen, eigene Texte

In der zweiten Hälfte las Berta Thurnherr eigene Texte vor. Diese waren meist ganz kurz und von besinnlicher Art, etwas zum Nachdenken über den Umgang mit anderen oder mit Fremden. Die Geschwister Fehr spielten mehrere Eigenkompositionen, passend zu den anderen aufgeführten Werken. Schöne Melodien, manche melancholisch, andere fröhlich und beschwingt. Die Arrangements der Stücke waren hochstehend und sehr persönlich.

Uafach sii – einfach sein

Den Schluss machte Berta Thurnherrs Gedicht «Uafach sii». Darin beschreibt sie mit vielen Situationen aus der Weihnachtsgeschichte, wie wichtig es ist, im Moment zu leben und zu tun, was wichtig ist, auch wenn dies die ganz einfachen Dinge des Lebens sind. Und vor allem sei es wichtig, den Moment zu geniessen.

Geniessen konnte das Publikum einen Abend mit zwei unterschiedlichen Kunstformen, die sich nie konkurrenzierten, sondern perfekt ergänzten. Man konnte «uafach sii» und sich am Dargebotenen erfreuen. In der hoch verdienten Zugabe zeigten dann Patricia und Stefanie Fehr mit dem originellen, gesanglich sehr anspruchsvollen «Kanon This Night» (nach Pachelbel) nochmals ihr grosses musikalisches Können.

Hinweis «fehr­stimmt» und Bertha Thurnherr führen ihre «Weihnachts­reise» nochmals am Freitag, 23. Dezember, im Diogenes-Theater in Altstätten auf. Wenige Plätze sind noch verfügbar.

