MARBACH Ein erfolgreiches Schwingerjahr abgeschlossen In Marbach trafen sich die Delegierten des Kantonalen Schwingerverbandes zur Versammlung. Pascal Schönenberger 30.11.2021, 05.00 Uhr

Neue Ehrenmitglieder des St.Galler Kantonalen Schwingerverbands: Michael Metz (links) und Rainer Wildhaber. Bild: Pascal Schönenberger

Die Delegierten aller Regionen des Kantons trafen sich in Marbach, um auf die kurze, intensive und sehr erfolgreiche Schwingersaison zurückzuschauen. Der Kantonalpräsident und technische Leiter, Martin Glaus, verlas mit Stolz die überraschenden sportlichen Erfolge der St.Galler Schwinger. Dazu gehören Damian Otts Kilchberger-Sieg und seine Siege am Bergkranzfest auf dem Weissenstein und dem Schwarzsee. Nicht nur die Siege des jungen Toggenburgers waren Grund zur Freude, sondern auch die Teilnahme von Werner Schlegel, Marcel Räbsamen und Florian Riget am Saisonhöhepunkt in Kilchberg.

Daneben war der Eidgenosse Glaus auch stolz über die zehn neuen St.Galler Kranzschwinger. «Sie gehören wie die vier Spitzenschwinger zum erfolgreichen St.Galler Team, das sich dieses Jahr weiterentwickelt hat», sagte der in Schänis wohnhafte Glaus. Der kantonale Jungschwingerleiter Hans Trummer ehrte die Jungschwinger für die Leistungen am Eidgenössischen Nachwuchsfest. Für ihre guten Leistungen gab es von der Versammlung Applaus, die Freude war den Delegierten ins Gesicht geschrieben.

Neben den Erfolgen im Sport wurden die Anlässe im Kan­- ton verabschiedet und vergeben. Das St.Galler Kantonalschwingfest in Kaltbrunn wurde nach mehreren Verschiebungen am 1.August doch noch durchgeführt. OK-Präsident August Scherzinger überreichte dem OK des Kantonalschwingfests in Wil eine Glocke. Wils OK-Präsident Martin Senn nahm die Glocke an. Er sagte, Wil sei auf Kurs, das Schwingfest finde am 29. Mai 2022 statt. Zudem wurde der Bewerbung für das Kantonalschwingfest 2023 in Wittenbach zugestimmt. Die IG St.Galler Kantonalschwingfest Wittenbach führt den Anlass mit dem Schwingerverband St.Gallen und Umgebung am ersten Juni-Wochenende 2023 durch.

Beim schönsten Traktandum, den Ehrungen, schlug Kantonalpräsident Martin Kurmann den Oberländer Rainer Wildhaber sowie Michael Metz vom Stadtverband als Ehrenmitglieder vor. Wildhaber seinerseits verabschiedete sich an der DV aus dem Kantonalvorstand und übergab das Amt dem gewählten Reto Bleiker. Die vorgeschlagenen Ehrenmitglieder waren als Schwinger und Funktionäre in diversen Ämtern in Club, Un­terverband oder Kantonalverband tätig. Mit der Ernennung zum Ehrenmitglied des Kantonalen Schwingerverbandes wurde ihnen ein Dank für die Arbeit rund um den Nationalsport ausgesprochen.