Gemeinde Marbach bekommt einen Volg

neuer dorfladen Im ehemaligen Marbacher Postgebäude eröffnet bald ein Volg Ins ehemalige Postgebäude wird ein Volg einziehen. Die Gemeinde verliert aber auch mindestens einen Laden. Gert Bruderer 18.12.2021, 05.00 Uhr

Das ehemalige Postgebäude wurde letztes Jahr von der politischen Gemeinde gekauft und wird ab 30. Juli 2022 dem Volg als Ladenlokal dienen. Bild: Gert Bruderer

Letztes Jahr hat die politische Gemeinde die ehemalige Postliegenschaft an der Staatsstrasse 17 gekauft. In den Räumen seien verschiedenste Nutzungen denkbar, schreibt die Gemeinde in ihren jüngsten Mitteilungen.