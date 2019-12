Männerchor Diepoldsau-Schmitter singt in neuem Gewand Der Männerchor Diepoldsau-Schmitter singt am Konzert im Advent in seiner neuen Uniform. 03.12.2019, 05.00 Uhr

Noch zeigt der Männerchor Diepoldsau-Schmitter seine neue Uniform nicht in der Öffentlichkeit. Am zweiten Advent aber schon. Bild: pd

Auf Sonntag, 8. Dezember, lädt der Männerchor Diepoldsau- Schmitter um 17 Uhr zu einem «Konzert im Advent» in die katholische Kirche ein. Nebst der Musik steht an diesem Abend ein weiterer Höhepunkt an: Die Sänger dürfen ihrem Publikum ihre neue Uniform präsentie­ren.