Manege frei Kinder werden zur Zirkusfamilie: In Altstätten macht für sechs Tage ein Zirkus Halt Die Bühne des Diogenes-Theaters in Altstätten wird dieser Tage zur Manege. Kinder erleben die Zirkuswelt. Die Proben sind in vollem Gange. Monika Linder Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Die Zirkustruppe des Diogenes-Theaters ist parat, um ihre Show vor Publikum zu zeigen.

Es herrscht ein reges Toben im Treppenhaus. Die Welt des Zirkus hat für sechs Tage sein Zelt aufgeschlagen. Unter der Leitung von Ruth Albertin (Clownin) und Mike Husemann (Artist) entsteht ein Programm für Kinder und vor allem von Kindern. Hier darf fantasiert, balanciert, getanzt und gelacht werden. Die jungen Zirkusleute dürfen ihrer Kreativität freien Lauf lassen und überall mitgestalten. Es ist egal, ob sie im Rheintal leben oder ihre Sommerferien bei Verwandten verbringen. Sie übernehmen das Ruder, bringen eine Idee für eine Nummer auf der Bühne oder ein Stück am Piano ein. Ihrer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, wohl aber der Schwerkraft.

Leuchtende Augen und rote Wangen

Es muss viel geübt und geprobt werden, damit die Menschenpyramide an den bevor­stehenden Vorstellungen stabil ist und jeder Zaubertrick sitzt. Im Untergeschoss des Theaters werden Jonglierteller auf Stäben gedreht. Die «Zirkusflöhe» können das nach zwei Tagen schon so gut, dass sie mit den drehenden Scheiben die Treppen hoch- und runterlaufen, als wäre es normal. Ein Stockwerk höher, auf der Theaterbühne, wird ein Zaubertrick geübt. Jeder Satz und jede Geste muss sitzen, damit sich das Publikum hinters Licht führen lässt.

Im Atelier wird mit der Clownin Ruth der Ablauf eines Tuchtanzes geübt. Dazu gehört auch die Verbeugung. Man sieht überall leuchtende Augen und rote Wangen. Die jungen Akrobaten und Akrobatinnen, Clowns und Clowninnen diskutieren mit, um dem Programm den letzten Schliff zu verpassen. In der Aktivwoche lernen die Kinder, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen und auf der Bühne vor Publikum zu treten. Manch ein Kind, das sich in der Schule nicht traut, vor der Klasse zu sprechen, ist hier selbstbewusst und nimmt das neue Selbstwertgefühl aus den Sommerferien mit in den Alltag. Die Kinder schlüpfen in Rollen und entdecken neue Seiten an sich. Sie lernen Freunde kennen, denn viele von ihnen sehen sich hier schon zum dritten oder vierten Mal. Sie sind jedes Jahr Zirkuskinder.

Vorstellungen: heute Freitag um 18.30 Uhr; morgen Samstag, 10.30 Uhr. aktiv@diogenes-theater.ch

