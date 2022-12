Der St.Galler Bäcker Erwin Tiziani ging vor 50 Jahren in die USA

Bakersfield «Man tut alles, um zu überleben» Der St.Galler Bäcker Erwin Tiziani ist vor 50 Jahren in die USA ausgewandert. Dort hat er sein Leben aufgebaut und betreibt seit über 40 Jahren seine eigene Bäckerei mit Namen «Alpine Pastries» Noëlle Graf 27.12.2022, 05.00 Uhr

Erwin Tiziani in seiner Bäckerei «Alpine Pastries» in Bakersfield, Kalifornien. Bild: Bernd Hanselmann

«Manchmal wechsle ich ins Englisch und ich merke es überhaupt nicht», sagt der 78-jährige Erwin Tiziani. Und es ist wahr: Im Redefluss wechselt der Bäcker von Schweizerdeutsch mit Rheintaler Dialekt zu akzentfreiem Englisch. Überraschend ist das nicht. Denn der gebürtige Rheintaler aus Montlingen wanderte vor 50 Jahren in die USA aus.

Dort hat er sein Leben aufgebaut und betreibt seit über 40 Jahren seine eigene Bäckerei mit Namen «Alpine Pastries» («Alpen Gebäcke») in Bakersfield, Kalifornien. Rückblickend sagt Tiziani: «Das Beste, was ich gemacht habe zu meiner Zeit, war die unglaublich gute Lehre.» Diese hat er in den 1960er-Jahren in Arbon als Bäcker und Konditor abgeschlossen. Zudem machte er die Hotelfachschule und das Wirtepatent.

Er hat in etlichen Bundesstaaten gearbeitet

Warum es ihn nach Amerika verschlug? «Ich wollte mal etwas weg», sagt der 78-Jährige. 1972, als Tiziani 28 Jahre alt war, fand er eine Stelle in einer Hotelfachzeitung in einem Skiresort in Kalifornien. Dort traf er seine Frau Mary, die als «Busgirl», zu Deutsch Kellnergehilfin, arbeitete. «Ich habe derweil im hinteren Bereich gearbeitet. Alles, was ich tat, war, Donuts und Hash Browns machen», sagt Tiziani.

Drei Jahre lang arbeitete er in der Saison im Skiresort. Dazwischen reiste er jeweils zurück in die Schweiz. Bei seinem dritten Aufenthalt heiratete er Mary und blieb in Amerika. Von da an nahm er verschiedene saisonale Jobs an. «Immer, wenn ich einen brauchte, habe ich die Zeitung aufgeschlagen», sagt Tiziani. So arbeitete er in Bäckereien, Konditoreien und Hotels in Wyoming, Florida, Arizona und Texas. Tiziani zählt genau auf, welche Stellen er in welchem Staat hatte. «In dieser Zeit habe ich gelernt, was die Amerikaner mögen.»

Cranberries anstelle von kandierten Früchten

Schweizer Rezepte lernte er dem Geschmack der Amerikaner anzupassen. Ein Beispiel: «Damals konnte ich meine Kekse mit kandierten Früchten einfach nicht verkaufen», sagt Tiziani. Da schlug seine Frau vor, Cranberries anstelle von kandierten Früchten zu nehmen. Und: «Lord and behold, it sold!» (Herr und siehe da, es verkaufte sich!) Auch heute noch backe er diese Kekse. Neben Keksen kaufen Amerikaner in seiner Bäckerei gerne Florentiner, Cremeschnitten und Lebkuchenhäuser. Letzteres überlegte er sich für die Weihnachtszeit. «Wir wollten etwas Spezielles für Weihnachten machen. Einfach 100 Christstollen zu machen, zieht hier nicht.» Im ersten Jahr verkaufte er 20 dieser Häuschen, irgendwann dann bis zu 200. «Was sich nicht verkaufen lässt, ist Brot», sagt Tiziani. Er habe es mehrmals probiert. Doch: «Die Amerikaner kaufen lieber einmal pro Monat Brot und frieren es dann ein.»

Den Sprung in die Eigenständigkeit wagten die Tizianis nach der Geburt ihres ersten Kindes. «Wir wussten, wir müssen sesshaft werden und ein Geschäft eröffnen.» So zogen sie in Marys Heimatstadt, Bakersfield. Dazumal war Bakersfield nur so gross wie St.Gallen, heute leben dort eine halbe Million Menschen. Er erinnert sich: «Wir waren damals knapp bei Kasse und hatten keine Versicherung für unser Kind.» Also machte er einen Deal mit dem Kinderarzt, dass er ihm so viele Gebäcke gebe, bis die Rechnung abbezahlt sei. «Und so haben wir es dann gemacht», sagt Tiziani und lacht. «Als dann das zweite Kind kam, habe ich genug verdient.»

«Ich habe mein ganzes Geld zusammengenommen und bin zum Architekten.»

Tiziani entschied sich, in Bakersfield sein eigenes Geschäft zu bauen. Während seiner Zeit in Amerika, habe er insgesamt etwa 16 Darlehen aufgenommen. Um die Bäckerei über Wasser zu halten, unterrichtete er in den 1980er-Jahren an Colleges wie an der University of California. Dort brachte er amerikanischen Studierenden bei, wie man Brot und Kuchen backt.

Während er unterrichtete, hielt Mary die Bäckerei am Laufen. Da Tiziani wusste, dass die Bäckerei nicht für alles zahlen würde, vermietete er zusätzlich einen Teil der Räume. Er sagt: «In Amerika tut man alles, um zu überleben.» Tiziani sagt: «Ich hatte viele Höhen und Tiefen, aber einen guten Lauf.» Denn: «Ich habe genug verdient, um meinen Kindern eine gute Ausbildung zu bezahlen, was will man mehr?»

Den Bezug zur Schweiz hat Tiziani noch immer. Alle zwei bis drei Jahre reist er zurück, um Familie und Freunde zu treffen. Zudem stimmt er immer ab. Auch liest er täglich das «St.Galler Tagblatt». Er kenne nicht mehr viele Leute aus der Region.»Neben dem Sport interessiert er sich auch für die Essenskolumne dieser Zeitung. «Wenn es neue Ideen hat, probiere ich die aus.

Manchmal läuft’s, manchmal nicht.» Was ihm aus der Ostschweiz fehlt: «Eine gute Bratwurst!»

Nachfolge aus Europa

Trotz fortgeschrittenen Alters betreiben Erwin Tiziani und seine Frau Mary noch immer die Bäckerei. «Früher arbeiteten wir sieben Tage die Woche.» Heute gehe er es ruhiger an: «Ich gehe am Dienstag arbeiten und dann wieder, wenn ich mag.» Auch Mary sagt: «Wir arbeiten in unserem eigenen Tempo.»

Ob die Bäckerei jemand übernehmen wird? «Ich wüsste nicht, wer», sagt Erwin Tiziani. Als einzige Möglichkeit sähe er, dass ein Europäer mit gleicher Ausbildung übernehmen könnte. Mary ergänzt: «Es ist schwierig, Leute zu finden, die das Gleiche können wie Erwin.» Tiziani sagt: «Der Amerikaner kann gewisse Sachen sehr gut. Doch wenn es um Gebäcke geht – kann er diese von A bis Z selber machen? Ich glaube nicht.»