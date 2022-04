Malen hilft einer Rheintalerin mit ADHS zu leben

Benno Staub und Diego Gladig kennen sich seit über 20 Jahren. Staub hat künstliche Intelligenz und Robotics an der ETH studiert, während Gladig für Volkswirtschaftslehre an der HSG immatrikuliert war. Nach ihrem Studium haben sich die beiden im Herbst 2019 dazu entschlossen, gemeinsam die Firma Gossik zu gründen. Gossik ist ein Produktivitätsassistent in Form einer App, der den Nutzer oder die Nutzerin kennenlernt und mit der Zeit die Tagesplanung übernehmen kann. Die App erinnert einen automatisch zur richtigen Zeit an die richtigen Dinge. Sie unterstützt die User beim Priorisieren, kann Entscheidungen abnehmen und motiviert nebst vielen anderen Funktionen dazu, Aufgaben weniger vor sich herzuschieben. Die Jungunternehmer erhiel­ten in letzter Zeit viele Inputs von Menschen mit AD(H)S, die sich mit dem Zeitmanagement schwertun und für die ein virtueller Assistent speziell nützlich sein könnte. Deshalb kam es zu einem Testlauf mit AD(H)S-Patientinnen und Patienten, an dem Elisabeth Künzler auch teilnimmt. Die Wittenbacher Unternehmer sind überzeugt, dass die App jeder Person helfen kann, die ihren Kopf von all den nervigen zu erledigenden Aufgaben lüften möchte und es cool findet, einen persönlichen Assistenten zu haben. (bes)