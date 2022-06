Ballonclub fördert Heissluftballonfahrt im Rheintal

Luftfahrt Ein kleiner Verein leistet Grossartiges: Der Ballonclub Alpenrheintal fördert die Heissluftballonfahrt in der Region Der Verein ist mit nur gerade 18 Mitgliedern einer der kleinsten Rheintaler Vereine. Doch der Ballonclub Alpenrheintal strahlt weit über die Region hinaus. Max Pflüger 10.06.2022, 05.00 Uhr

«Lucky Joe» wurde 2019 von den Clubmitgliedern entworfen und als Vereinsballon realisiert. Bild: Max Pflüger

Im Jahr 1991 haben Eugen und Clarissa Nussbaumer in St.Margrethen mit dem Sky Fun Ballonteam einen Verein zur Förderung der Heissluftballonfahrt ins Leben gerufen. 2006 löste der Verein Ballonclub Alpenrheintal das damals seit 15 Jahren bestehende Ballonteam Sky Fun ab. Heute vereinigt der Club 18 Mitglieder, darunter acht Ballonpiloten. Seit 2016 wird der Verein von Arthur Mügger, Altstätten, präsidiert.

18 Mitglieder, das ist nicht viel. Doch hat sich der Verein im Rheintal und in der Region einen guten Namen geschaffen. Bereits fünfmal in seiner Geschichte hat er die internationalen Ballontage Alpenrheintal organisiert, ein Ballontreffen mit jeweils 30 bis 50 teilnehmenden Ballonteams aus der Schweiz, Österreich, dem Fürstentum Liechtenstein, Deutschland, den Niederlanden und Grossbritannien. Zu einem solchen Anlass gehört auch ein attraktives Rahmenprogramm.

Nightglow und Massenstarts

Der Ballonclub besitzt seit 2019 einen eigenen Heissluftballon. Er wurde nach einem Entwurf des Ballonclubs mit einem Fassungsvermögen von 3400 Kubikmetern gefertigt und im August 2019 auf den Namen «Lucky Joe» getauft. Die übrigen Ballone mit 1900 bis 12000 Kubikmeter befinden sich alle in Privatbesitz. Dieses Jahr werden die internationalen Ballontage in Widnau vom 18. bis 21. August zum sechsten Mal stattfinden. Wiederum werden spektakuläre Massenstarts organisiert. 40 Ballonteams haben ihre Teilnahme angemeldet, sagt Präsident Arthur Müggler. Zum Programm zählt natürlich wiederum das romantische Nacht- glühen der Ballone – auf Englisch nennt sich der stets gut besuchte Anlass «Nightglow». Ebenso finden interessante ballonsportliche Wettbewerbe statt.

Mit den internationalen Ballontagen erfüllt der Ballonclub einige der selbstgesetzten Ziele, die da lauten: «Pflege und Förderung des Ballonsports. Den Namen Alpenrheintal über die Region hinaus und in der Welt bekannt machen. Durchführung sportlicher Ballonfahrten mit Wettbewerben.»

Ein weiteres wichtiges Vereinsziel ist die Aus- und Weiterbildung seiner Mitglieder. Der Ballonclub Alpenrheintal betreibt daher auch intensive Nachwuchsförderung.

Nachwuchs wird intensiv gefördert

Immer wieder hat er junge Pilotinnen und Piloten in seinen Reihen. Gegenwärtig sind es drei: Bryce Sieber, Anja Müggler, die Tochter des Präsidenten, und Stefan Bless. Arthur Müggler erklärt: «Interessenten an einer Ballonpilotenausbildung sind bei uns stets willkommen. Mitbringen müssen sie Leistungs- und Einsatzbereitschaft sowie Begeisterung für die Luftfahrt. Sie werden sich zuerst als Nachfahrer bei der Heimführung auswärts gelandeter Ballonteams erste Sporen abverdienen. Wir unterstützen die Jungpilotinnen und Jungpiloten dann später bei der anspruchsvollen Ausbildung in Theorie, als Funker und schliesslich als selbstständige Ballonpiloten.»

Der heutige Präsident wurde einst ebenfalls im Umfeld von Eugen Nussbaumer zum Ballonpiloten ausgebildet. Müggler begann seine Laufbahn in jungen Jahren als Fallschirmspringer im gleichen Verein wie Eugen Nussbaumer. Nach 20 aktiven Jahren suchte er eine neue Herausforderung und wurde von Nussbaumer auf den Geschmack des Ballonfahrens gebracht. Heute ist Arthur Müggler ein erfahrener Ballonpilot, der bereits an mehreren grossen Festivals teilgenommen hat. Erst gerade diesen Februar war er zusammen mit seiner Tochter in Saudiarabien, wo er sich gemeinsam mit den anderen rund 150 beteiligten Ballonteams hoch über dem Wüstensand vom frischen Morgenwind dahintreiben liess. Co-Pilotin Anja Müggler, Moderatorin beim Fernsehsender TVO, filmte die spektakuläre Aussicht und gestaltete mit den Bildern einen interessanten Beitrag für den Fernsehsender.