Das Ballonglühen «Night Glow» in Widnau wird ein Spektakel

Luftfahrt Das romantische Ballonglühen «Night Glow» in Widnau wird ein Spektakel Am Freitag und Samstag, 19. und 20. August, gibt es an den Ballontagen Alpenrheintal jeweils nach dem Eindunkeln ein «Night Glow». 27.07.2022, 05.00 Uhr

Helles Aufleuchten der Ballonhüllen beim «Night Glow». Bild: mp

Bereits an den ersten Ballontagen, die 2007 in Heerbrugg stattfanden, begeisterte der nächtliche Tanz der hell erleuchteten Ballone das zahlreichen Publikum. An den sechsten internationalen Ballontagen in Widnau wird der zauberhafte Tanz der bunten und hell strahlenden Ballonhüllen wieder ein Publikumsmagnet sein.

«Ballettmeisterin» ist 2022 die junge Rebsteiner Künstlerin Amber Sieber, die am Winterthurer Institut für aktuelle Musik ein Masterstudium in Gesang und Jazz absolviert und an einer internationalen Schule Musiklehrerin ist. Sie gibt zudem unter dem Künstlernamen Amber Rae regelmässig Konzerte. Sieber wird in Widnau die Ballone zu ausgewählten bekannten Songs tanzen lassen. Sie erklärt ihre Auswahl so: «Ich finde es schön, wenn das Publikum die Songs kennt und diese im Zusammenspiel mit den aufleuchtenden Ballonhüllen in einem neuen Kontext erlebt.» Die genaue Titelliste steht noch nicht fest. Die Leiterin des «Night Glows» stellt diese erst in den nächsten Tagen zusammen.

Gesamteindruck muss zur Musik passen

Auch die Regie, wann welcher Ballon sein Feuer aufleuchten lässt, muss Amber Sieber noch festlegen. «Die Ballone brauchen zwischendurch Zeit, um abzukühlen. Die Luft darf nicht so heiss werden, dass sie abheben. Ich muss bei der Choreografie achten, dass die Leuchtzeit der Ballone nicht zu lange ist und der Gesamteindruck des ‹Night Glows› mit den Emotionen der Lieder so zusammenpasst, wie ich mir das vorstelle.»

Die Show mit dem Dutzend rhythmisch leuchtender Ballone dauert eine gute halbe Stunde. Nach dem «Night Glow» vom Freitag startet als weiteres Highlight der Gasballon mit Pilot Kurt Frieden, mehrfacher Gewinner des Gordon Bennett, des härtesten Gasballonrennens der Welt, und vier Passagieren. Sie fahren die ganze Nacht hindurch und landen am Samstag dann je nach den Windverhältnissen irgendwo wieder. (mp)