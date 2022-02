Lüchingen: Schule braucht mehr Platz

Lüchingen Weil die Anzahl Kinder zunimmt: Schule braucht mehr Platz Weil immer mehr Kinder eingeschult werden, hat die Schule Lüchingen ein Platzproblem. Deshalb wird nun südöstlich des Schulhauses Roosen ein Provisorium angebaut. 15.02.2022, 05.00 Uhr

Schulratspräsident Mattia Girardi (links) und Schulratsmitglied Remo Gschwend besprechen, wo auf dem Areal des Schulhauses Roosen das neue Provisorium errichtet wird. Bild: PD

Die Anzahl Schülerinnen und Schüler nimmt deutlich zu. Auf das kommende Schuljahr hin braucht es deshalb ein weiteres Schulraumprovisorium. Dieses wird ein Klassenzimmer, ein Halbklassenzimmer und eine Bibliothek beherbergen.

Ab dem Sommer 2022/23 wird die erste Klasse in Lüchingen doppelt geführt. Um zusätzlich zwingend nötigen Schulraum zu schaffen, wird südöstlich des Schulhauses Roosen ein Provisorium angebaut. Es wird knapp 30 Meter lang und sechs Meter breit und erfüllt mehrere Funktionen. Im Verbindungsbau zwischen Schulhaus und Provisorium entsteht zudem ei­ne weitere Garderobe.

Kindergartenprovisorium bleibt weiter in Betrieb

Noch nicht ausgedient hat das auf Schulbeginn 2020/21 in Betrieb genommene Kindergartenprovisorium beim Schulhaus Sonnenhügel. «In den nächsten Jahren erwarten wir grosse Klassen. Deshalb brauchen wir auch jenen Raum weiterhin. Von Jahr zu Jahr spitzt sich die Situation zu», erklärt Schulratspräsident Mattia Girardi.

Die Provisorien blieben so lange als vollwertige Einrichtungen bestehen, bis ein Neu- oder Erweiterungsbau eröffnet werden kann, sagt er. Ein solcher Bau ist nötig, weil die Schülerzahlen laut Prognosen in den nächsten Jahren steigen und keine Trendwende in Sicht ist.

Platz in bestehenden Zimmern schaffen

Mit der neuen, zentralen Schulbibliothek im Provisorium kann in den bestehenden, eher kleinen Klassenzimmern zusätzlich Raum geschaffen werden. Weil so die Bücher aus den Unterrichtszimmern entfernt und an einem zentralen Ort gesammelt werden, entspannt sich die Raumsituation in den einzelnen Zimmern merklich.

Dem Schulrat ist bewusst, dass es sich bei den Provisorien nur um Sofortmassnahmen handelt, die als Übergangslösung gelten. Der Rat hat das Ziel, dass mittelfristig in Neu- oder Erweiterungsbauten investiert wird. Wo und in welcher Form dies erfolgen könnte, wird derzeit in einer Steuergruppe mit Unterstützung einer Begleitgruppe erarbeitet. Eine erste Infoveranstaltung zur Auslegeordnung fand letztes Jahr im Juni statt.

An jenem Anlass sprachen die Anwesenden sich dafür aus, es sollten sowohl ein Schulzen­trum als auch Erweiterungsbauten geprüft werden. Aktuell wird das pädagogische Konzept finalisiert und das Sportstättenkonzept erarbeitet. Diese Konzepte dienen als Grundlage für das neue Raumprogramm. Sobald konkrete Vorstellungen betreffend der Schulraumerweiterung vorliegen, wird der Schulrat die Bevölkerung Lüchingens wieder informieren. (pd)