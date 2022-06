Lokalpolitik Ein Stück weniger Eigenständigkeit: Rüthis Grundbuch wird ab August in Oberriet geführt Aus personellen Gründen ist Rüthi verpflichtet, mit der Gemeinde Oberriet noch etwas enger zusammenzuarbeiten. Bereits ab dem 1. August soll das Grundbuchamt von Rüthi von der Gemeinde Oberriet geführt werden. 22.06.2022, 05.00 Uhr

Wer künftig eine Liegenschaft in Rüthi kauft oder verkauft, wird sich dies nicht mehr im Rathaus in Rüthi, sondern in jenem in Oberriet beurkunden lassen.

Die Politischen Gemeinden Oberriet und Rüthi arbeiten in naher Zukunft noch enger zusammen: Wie die beiden Gemeinden gestern in einer gemeinsamen Medienmitteilung bekanntgaben, wird das Grundbuchamt Rüthi künftig in Oberriet geführt. Die beiden Gemeinderäte haben die Vereinbarung über die gemeinsame Führung des Grundbuchamtes genehmigt. Sie untersteht nun sowohl in Oberriet als auch in Rüthi noch dem fakultativen Referendum.

Die Reorganisation wurde für Rüthi nötig, weil sich für die Grundbuchverwaltungsstelle keine Nachfolge fand: Dies nachdem Grundbuchverwalterin Denisa Bösch auf den 1. Juni zum regionalen Grundbuchamt Heiden-Grub-Rehetobel-Wald- Wolfhalden gewechselt ist. Auf die ausgeschriebene Stelle im Grundbuchamt Rüthi gingen aber keine Bewerbungen ein. «Die entsprechenden Fachkräfte im Kanton sind sehr dünn gesät», wird in der Medienmitteilung festgehalten.

Ab 1. August tritt Rüthi Verantwortung ab

Mit dem Grundbuchamt Oberriet fand der Gemeinderat Rüthi die Lösung und Basis für die künftige Zusammenarbeit im Grundbuchwesen: Dies nicht zuletzt, da Oberriet bereits seit mehreren Jahren die Stellvertretung für das Grundbuchamt Rüthi wahrnimmt.

Die beiden Gemeinderäte von Oberriet und Rüthi genehmigten nun die Vereinbarung zur Führung des Grundbuchamtes in Oberriet. Bereits ab dem 1. August dieses Jahres wird das Grundbuchamt Rüthi am Standort in Oberriet geführt. Ansprechpartner sind dort die Mitarbeitenden Raiko Zellweger, Barbara Zogg und Liana Kobler.

Die Grundbuchkreise Oberriet und Rüthi bleiben gleichwohl wie bisher bestehen. Die jährliche Grundpauschale für die Übernahme des Grundbuchamtes beträgt 92500 Franken. Erstmalig wird die Vereinbarung über eine feste Dauer von fünf Jahren abgeschlossen. Danach beträgt die Kündigungsfrist ein Jahr.

Es ist dies nicht die erste Zusammenarbeit von Gemeinden im Grundbuchwesen. So wird im oberen Rheintal bereits seit 2013 das Grundbuch von Eichberg in Altstätten geführt. (gk/mt)