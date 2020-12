lokales gewerbe Unterstützung für die Dorfgeschäfte in Rebstein und Marbach Der Gewerbe- und Industrieverein Girema lanciert eine Gutscheinaktion. 08.12.2020, 05.00 Uhr

Die neuen Gutscheine werden von über 140 Mitgliedsgeschäften des Gewerbe- und Industrievereins Girema in Rebstein und Marbach in Zahlung genommen. Bild: pd

(pd) Der Onlinehandel boomt. Doch die regionalen Geschäfte leiden unter der aktuellen Krise. Der Girema (Gewerbe- und Industrieverein Rebstein-Marbach) setzt sich für das Gewerbe im Dorf ein und lanciert einen Gut­schein. Die Korporationen von Rebstein und Marbach unterstützen die Idee, indem sie bereits Gutscheine im Wert von über 20000 Franken bestellt haben.

Da dieses Jahr viele Weihnachtsessen, Hauptversammlungen und diverse andere Aktivitäten abgesagt werden mussten, sind die Gutscheine bei öffentlichen Körperschaften, Vereinen und Gewerbe als Geschenk an Mitglieder und Mitarbeiter bereits beliebt. Mit einem Wert von zehn Franken pro Gutschein kann man sie bei den über 140 Mitgliedern einsetzen. Eine Liste der Mitgliedsgeschäfte findet man auf der Girema-Homepage oder via QR-Code auf der Rückseite der Gutscheine.

Mitglieder erhalten ein Geschenk

Auch die Girema-Mitglieder kommen in den Genuss der Gutscheine. Da 2020 keine Anlässe des Vereins stattfinden konnten, erhalten alle Mitglieder als Weihnachtsgeschenk einen Betrag in Form von Gutscheinen überreicht.

Der Vorstand hofft, dass die Gutscheine Anklang finden und auch weiterhin rege gekauft werden. Erhältlich sind sie vorerst in Rebstein im Zick-Zack an der Bahnhofstrasse 3 (Telefon 071 770 02 25) und in Marbach im Dorfladen Dintheer an der Staatsstrasse 32 (Telefon 071 777 13 61).