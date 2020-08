«Lasst die Schule beginnen»: Der Schulstart in Diepoldsau gestaltet sich anderers als sonst

Im Vorfeld des Schulstarts waren keine Familien bekannt, die sich nach ihrer Ferienrückkehr in Quarantäne befunden haben, sagt Patrick Spirig, Schulratspräsident Diepoldsau. Wenn eine Lehrperson Kenntnis davon bekommt, dass eine Familie in einem Risikoland Ferien verbrachte, soll nachgefragt werden, wann die Rückreise erfolgte und ob die Quarantäne eingehalten wurde. Allenfalls müssten Kinder nach Hause geschickt werden. Jedoch sei von Bussen abzusehen, so die Empfehlung des Amtes für Volksschule. Eltern müssten aber mit Verwarnungen rechnen, da sie in der Pflicht stehen und ihrem Kind die Schule nicht vorenthalten dürfen. (hb)