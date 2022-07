Oberegg: Wie aus dem Frohe Aussicht» die «Reutegg» wurde

Lange Tradition 150 Jahre Literaturbeiz am Weg vom St.Anton nach Heiden: Wie aus dem Frohe Aussicht» die «Reutegg» wurde 1872 wurde die am Weg vom St. Anton nach Heiden gelegene Wirtschaft Reutegg eröffnet. Zum Angebot des Hauses gehören nebst Getränken und Speisen auch Bücher. Peter Eggenberger 30.07.2022, 05.00 Uhr

Ursprünglich hiess die Wirtschaft «Frohe Aussicht». Da dieser Name für Restaurants an schöner Lage weitverbreitet war, erfolgte die Umbenennung in «Reutegg», womit die Bezeichnung des Weilers übernommen wurde. Bis 1973 wurde die Wirtschaft langjährig von Anna Weber-Eisenhut geführt. Dann erfolgte die Schliessung, und niemand rechnete 33 Jahre später mit einer Wiedereröffnung.