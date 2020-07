Lässer tritt aus der Faustball-Nati zurück Der Diepoldsauer Faustballer Christian Lässer spielt nicht mehr für die Schweiz. Er will nur noch im Verein aktiv sein. 08.07.2020, 05.00 Uhr

Christian Lässer trägt künftig nur noch das SVD-Trikot. Bild: Archiv

(fb/rez) Beim SVD Diepoldsau-Schmitter gehört Christian Lässer zu den unbestrittenen Leistungsträgern. Durch konstant starke Leistungen hat sich der 29- jährige Angreifer auch Aufgebote für die Schweizer Nationalmannschaft verdient. In 21 Spielen vertrat er die Schweiz international, zuletzt an den Weltmeisterschaften in Winterthur im letzten Sommer, als die Nati mit dem undankbaren und enttäuschenden vierten Rang Vorlieb nehmen musste.

Die Nati-Karriere von Christian Lässer ist nun beendet. Der Diepoldsauer hat sich entschieden, nur noch im Verein aktiv zu sein und nicht mehr für die Nationalmannschaft aufzulaufen. Dies gab der Verband Swiss Faustball kürzlich auf seiner Webseite bekannt.

Die Enttäuschung über Winterthur ist noch da

«Es war ein Privileg für mich, mit der Nati vor Heimpublikum eine WM bestreiten zu dürfen», sagt Christian Lässer gegenüber Swiss Faustball. Vom Abschneiden an der WM ist er immer noch enttäuscht: «Ich hätte mir von der WM aber mehr erhofft – sowohl für das Team als auch für mich persönlich.»

Nach Winterthur habe sich Lässer Gedanken bezüglich seiner Zukunft im Nationalteam gemacht, ist auf der Webseite weiter zu lesen. So sei die Entscheidung gereift, seine inter­nationale Karriere zu beenden. «Ich habe den Entschluss nicht leichtfertig getroffen. Am Ende gab es ein paar Entscheidungen des Trainerteams, die ich nicht ganz nachvollziehen konnte. Daher habe ich mich entschieden, nicht mehr für die Nati zu spielen», sagt Lässer.

Zwei EM-Teilnahmen und ein zweiter Rang in Namibia

Lässer vertrat die Schweiz an drei Grossanlässen. Neben der Heim-WM hat er auch die Europameisterschaften in Griesskirchen (2016) und in Adelmannsfelden (2018) bestritten. Vor Weltmeisterschaften verpasste er zweimal knapp den Sprung ins Kader, an den letzten World Games in Polen (2017) fehlte er verletzungsbedingt.

Lässer hat auch für die U18-Auswahl (12 Spiele) und die U21 (11 Spiele) der Schweiz gespielt. «Ich habe sehr viele tolle Erinnerungen an meine Zeit in der Nati. Ganz speziell war der zweite Platz an der U18-WM in Namibia. Vor allem, weil viele der damaligen Teamkollegen später auch in der A-Nati dabei waren», sagt Lässer.