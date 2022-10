«Lädeli» werden im Herbst wenig besucht wegen den Ferien

Lädeli-Sterben «Lädeli» werden im Herbst wenig besucht: «Die Herbstferien sind für uns die umsatzschwächste Jahreszeit» In den Herbstferien haben manche Rheintaler Geschäfte noch weniger Kundschaft als im Sommer. Wegen der kürzeren Ferien merke man die Abwesenheit der Menschen stärker. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 06.10.2022, 05.00 Uhr

Im Räbschter «Fleischegge» bleiben die Storen bis Ende Oktober unten. Bild: Cassandra Wüst

Rohner’s Fleischegge in Rebstein bleibt während der Herbstferien geschlossen. Gemäss Geschäftsführer Markus Rohner aus gutem Grund: «Die Herbstferien sind für uns die umsatzschwächste Jahreszeit. In den Sommerferien läuft das Geschäft viel besser.» Weshalb dem so ist? Rohner sieht den Grund in der Kürze der Herbstferien. Er sagt: