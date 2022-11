«Kuspi» gestaltet Wasserspiel für Diepoldsauer Dorfplatz

Kunstwerk «Kuspi» presste 100 Schaufelblätter: Der Künstler Kurt Spirig gestaltet Wasserspiel für Diepoldsauer Dorfplatz Für das Wasserspiel «Chromosom 100», das den neuen Diepoldsauer Dorfplatz zieren soll, presste der Widnauer Künstler Kurt Spirig «Kuspi»die Chromstahl-Schaufelblätter in der Hammerschmiede in Sennwald. Susi Miara 18.11.2022, 05.00 Uhr

Kuspi (rechts) presste die Schaufeln zusammen mit Peter Federer (links) und Christof Friedrich. Bild: PD

Die Gemeinde Diepoldsau hat im Rahmen der Zentrumsneugestaltung einen Wettbewerb für das Wasserspiel auf dem Dorfplatz durchgeführt und den Widnauer Künstler Kurt Spirig «Kuspi»zum Sieger erklärt.

«Chromosom 100» heisst das Wasserspiel und ist ein ty­pisches Kuspi-Kunstwerk. Hundert Schaufelblätter werden die säulenartige, 7,5 Meter hohe Skulptur formen. Aus 14 Etagen quillt dann das Wasser aus dem Sammeltrichter und wird über die beweglichen Schaufeln fliessen. Schaufelelemente wurden vom Künstler nicht zufällig gewählt; sie sind als Symbol für die Mühen der Vorfahren mit dem Rhein zu verstehen. Passend auch zum 100-Jahr-Jubiläum des Rheindurchstichs, das nächstes Jahr gefeiert wird. Die Schaufelblätter hat der Künstler nicht einfach in einem Baumarkt gekauft. Gemeinsam mit Peter Federer und Christof Friedrich hat er jedes einzelne Schaufelblatt in der Hammerschmiede Sennwald eigenhändig gepresst. Eine Bauschaufel diente als Vorlage. Erst wurde die Form gelasert. Die ausgestanzten, glühenden Chromstahlformen wurden dann in eine zweiteilige Werkzeugform gelegt und mit 200 Tonnen Druck zur fertigen Schaufel gepresst. Damit die Schaufelblätter schön glänzen, wurden sie elektropoliert.

Fertiges Kunstwerk soll mit Helikopter transportiert werden

Bald soll die Skulptur aufgebaut werden. Dazu werden die einzelnen Ebenen in der Halle eines Spenglerbetriebs zu einem Ganzen zusammengebaut und es wird getestet, ob das Wasserspiel funktioniert. Mit einem Heli­kopter soll schliesslich das fertige Wasserspiel an seinen Bestimmungsort auf den Diepoldsauer Dorfplatz geflogen werden. Am liebsten wäre es dem Künst­ler, könnte die spektakuläre Inbetriebnahme von «Chromo­som 100» im Rahmen der Einweihungsfestivitäten des neuen Dorfplatzes im Juni 2023 erfolgen.