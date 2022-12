Diepoldsau: Weihnachtskonzert von jungen Musikanten

Diepoldsau Mit Blockflöte, Gitarren oder als Chor: Junge Musikanten begeistern mit Weihnachtskonzert Am Sonntagabend bot die Musik im Zentrum ein Weihnachtskonzert in der katholischen Kirche in Diepoldsau. Die jungen musikalischen Talente stimmten damit auf die bevorstehenden Weihnachtstage ein. Iris Oberle 20.12.2022, 05.00 Uhr

Das Blockflötenensemble Flautamici bot Weihnachtslieder aus aller Welt.

Sämtliche Plätze in der Kirche waren besetzt, einige Besucherinnen und Besucher mussten den Abend gar stehend verbringen. Eltern, Geschwister, Grosseltern und Musikbegeisterte kamen, um das Weihnachtskonzert der über 100 Kinder und Jugendlichen mitzuerleben.

An der Orgel stimmte Natascha Kobler gefühlvoll auf das Konzert ein, welches – nach Begrüssung durch den stellvertretenden Leiter der Musikschule Musik im Zentrum, Raphael Rebholz – von den Kleinsten der musikalischen Grundschule eröffnet wurde. «Dä Stern vo Betlehem», begleitet von Orgelklängen, sangen sie ebenso begeistert wie «El Burrito de Belén», einem Weihnachtslied aus Venezuela. Bei letzterem Stück begleitete die Band Sax & Co den Chor der Schülerinnen und Schüler der 1. Primarklassen.

Das Blockflötenensemble «Lufttänzer» erfreute die Zuhörenden mit einem klassischen Stück. Das Gitarrenensemble «Strings» begleitete die Flötistinnen im darauffolgenden Lied; Gitarren und Flöten harmonierten dabei wunderbar. Mit ruhigen Klängen zeigten die Gitarristinnen ihr hervorragendes Zusammenspiel beim «Kanon» von Johann Pachelbel.

In einem grossen Chor vereinten sich die Schülerchöre und der Pop-Rock-Chor. Die Sängerinnen und Sänger gaben ihr Bestes mit dem Winterlied «Ach, du lieber Nikolaus» und dem mehrsprachigen Migros- Weihnachtssong «Ensemble», welcher aktuell täglich im Radio zu hören ist.

Bezaubernde Flötenklänge

Das Bläserensemble Beginners, zusammengesetzt hauptsächlich aus Klarinette und Querflöte, verkündete musikalische Vorfreude auf Weihnachten. Der Titel «Christmas Non Stop» kam beim Publikum besonders gut an. Auf eine musikalische Reise in verschiedene Länder lud das Blockflötenensemble Flautamici mit Weihnachtsliedern aus aller Welt. Das Querflötenensemble Pustekuchen präsentierte einen Auszug aus der «Abdelazer Suite», einem Stück mit sechs Sätzen, und begeisterte sowohl im Zusammenspiel wie auch mit bezaubernden kurzen Soli einzelner Flötistinnen.

Das Finale bestritten Sax & Co, eine Saxofonformation mit Pianobegleitung und Drums. Fröhlich beschwingt klatschte das Publikum beim letzten Weihnachtslied, «Santa Claus is Coming to Town», mit. Zwischen den musikalischen Beiträgen las Raphael Rebholz Weihnachtsgeschichten zum Lachen und Schmunzeln.

Waren die Kleinsten vor dem Konzert noch sichtlich aufgeregt, liess die Anspannung nach den ersten Klängen nach. Man hörte und sah ihnen – wie allen anderen Kindern und Jugendlichen – die Freude und Begeisterung an der Musik an. Es war ein zauberhaftes Konzert am vierten Adventswochenende.