Altstätten Kult-Kneipe ist zurück – seit Mittwoch ist das «Kreuz» in Altstätten wieder geöffnet Seit Mittwoch ist das «Kreuz» in Altstätten wieder geöffnet – aber vorerst nur über die Fasnacht. Wer hier zum Feiern herkommt, geht nicht so schnell nach Hause. Besonders nicht während der Fasnacht, geniesst die Altstätter Beizen-Fasnacht doch schon lan­ge Kultstatus. Cassandra Wüst 20.01.2023, 05.00 Uhr

Die Altstätter Ausgehmeile, die «Rue de Blamage», ist berühmt- berüchtigt. An der Trogenerstrasse reihen sich schmucke kleine Bars mit Tanzkellern, abgedunkelten Fenstern und ledernen Barhockern, geführt von erfahrenen Gastgebern oder Newcomerinnen, aneinander. Wer hier zum Feiern herkommt, geht nicht so schnell nach Hause. Besonders nicht während der Fasnacht, geniesst die Altstätter Beizen-Fasnacht doch schon lan­ge Kultstatus. Eine, wenn auch nicht ganz so lange Tradition hat die «Kreuz Bar», die wohl grösste der Altstätter Bar­szene. Seit letztem Herbst stand sie leer. Bis diesen Mittwoch.

Drei erfahrene Beizer an der Spitze

Das «Kreuz» glitzert und schimmert violett, golden und grün. Wände, Decke und Theke, alles ist verpackt. Aus den Lautsprechern schallt der Ballermann- Hit «Olivia», hinter den Tresen stehen leicht bekleidete Frauen, die Drinks mixen und Bier zapfen. Mittendrin: Marcel Büsser und Roger Eugster. Zusammen mit Roy Schachtler betreiben sie die «Kreuz Bar» während der Fasnachtszeit vom 18. Januar bis 22. Februar (Aschermittwoch). «Wir haben gesehen, dass die Bar seit Herbst leer stand und dachten, es wäre schade, wenn sie über die Fasnacht ungenutzt bleibt», sagt Roger Eugster. Das Trio ist im Rheintal in der Partyszene kein unbekanntes.

Seit elf Jahren betreiben die drei den «Falken» und das Restaurant Traube in Eichberg. Nun wollen sie die Atmosphäre des «Falken» auch nach Altstätten bringen. Angefangen bei dem diesjährigen Fasnachtsmotto: «Gestört, aber geil». «Vollgas, wie man es vom Falken kennt», sagt Roger Eugster mit einem Schmunzeln. Dazu gehören Auftritte regionaler DJs wie DJ Sämi oder DJ Carlo, aber auch grosse Namen wie Juanjo, der im Megapark Mallorca auflegt.

Mehr Leute machen Party zu Hause

Einen Monat lang ist die Bar von Mittwoch bis Sonntag geöffnet. Wie es nach der Fasnacht weitergeht, wissen die Partykönige aus dem Rheintal noch nicht. «Wir werden sehen», sagt Marcel Büsser. Die Gastroszene sei ein hartes Pflaster geworden. Vor allem nach der Corona-Pandemie, die das Verhalten des Partyvolks verändert habe, wie Marcel Büsser sagt: «Die Leute feiern oft privat, nicht mehr in Clubs oder Bars. Das haben auch wir zu spüren bekommen.» Trotzdem haben sie keine Angst, dass es in den nächsten Wochen im Städtli nicht gut laufen könnte. «An der Fasnacht wollen die Leute andere sehen und gemeinsam Party machen», ist sich Roger Eugster sicher. Ein weiterer Grund, der ihnen in die Karten spielt: Da es das Stossplatz-Zelt über die Hauptfasnacht nicht mehr gibt, konzentriert sich das Geschehen auf den Bereich der «Rue de Blamage». «Wir sind bereit und freuen uns auf viele lustige Abende mit den Gästen», sagt Roger Eugster.