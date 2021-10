«Krone» in Wolfhalden noch immer geschlossen

Wolfhalden «Krone» noch immer geschlossen: «Wir können es uns schlicht nicht leisten, einen Möchtegern-Wirt anzustellen» Weil sich die Suche nach qualifizierten Wirtsleuten als schwierig erweist, bleibt die «Krone» in Wolfhalden geschlossen. Dadurch wird auch das Gemeindeleben stark eingeschränkt, wie der Gemeindepräsident sagt. Peter Eggenberger 19.10.2021, 05.00 Uhr

Während das oberhalb der Kirche gelegene Restaurant Krone noch immer geschlossen ist, kann der unterteilbare Saal mit Foyer uneingeschränkt genutzt werden. Bild: Peter Eggenberger

«Kein Restaurant im Dorfzen­trum ist höchst unbefriedigend und langfristig auch schädlich, wird doch das Gemeindeleben stark eingeschränkt», sagt Ge­meindepräsident Gino Pauletti. Die direkt am Witzwanderweg gelegene, einen grossen Parkplatz aufweisende «Krone» mit Restaurant, Saal, Sitzungsräumen, Gästezimmern und Gartenwirtschaft befindet sich in Gemeindebesitz. Vor Jahren wurde der angebaute Saal abgebrochen und durch einen Neubau mit Lift ersetzt. Auch am Stammgebäude erfolgten seither zahlreiche Sanierungsarbeiten, sodass sich das Haus samt der nötigen Gastroinfrastruktur in gutem Zustand befindet.