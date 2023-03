Regionalleiter des Konkursamtes Buchs hört nach 14 Jahren auf

Krisensicherer Job «Mein Job hat mir viel gegeben, er hat mich aber auch viel gekostet»: Roger Bernegger gibt Stelle als Regionalleiter des Konkursamtes Buchs ab 14 Jahre war Roger Bernegger Regionalstellenleiter des Konkursamtes in Buchs, zu dessen Einzugsgebiet auch das Rheintal gehört. In seinem Job hat er viele «gros­se Fälle» erlebt, die beruflich eine besondere Herausforderung darstellten. Heini Schwendener Jetzt kommentieren 16.03.2023, 05.00 Uhr

Roger Bernegger in seinem Büro in Buchs: Wenn er Ende Monat seinen Schlüssel abgibt, gönnt er sich mit seiner Frau zuerst eine längere Reise nach Australien. Bild: Heini Schwendener

Ein Konkursbeamter hat einen krisensicheren Job. Die Arbeit geht kaum aus, im Ge­genteil. Trotzdem hat sich Ro­ger Bernegger entschieden, mit 53 Jahren die beruflichen Weichen neu zu stellen. Seit 2009 leitet er die Regionalstelle Buchs des Konkursamtes des Kantons St.Gallen. Deren Einzugsgebiet erstreckt sich von St.Margrethen bis zum Walensee, und auch das oberste Toggenburg gehört dazu. In 14 Jahren hat Roger Bernegger viel erlebt: «Mein Job hat mich immer fasziniert, er ist spannend und, das sage ich hier ganz offen, er bringt auch eine Portion Nervenkitzel mit sich.»

Mit Schuldnern, Gläubigern Rechtsanwälten und Banken hatte er es zu tun, häufig in de­likaten Situationen. Denn ein Konkurs ist eine ernste Angelegenheit mit teils weitreichenden finanziellen und sozialen Konsequenzen. Oft geht es dabei nämlich auch um Arbeitsplätze und um bewegende persönliche Schicksale.

Stolz auf den guten Ruf der Regionalstelle

Der Umgang mit unterschiedlichsten Menschen hat den Buchser stark gefordert, ihn aber auch sehr befriedigt. Er sagt: «Ich gehe im Guten und auf dem Höhepunkt.» Stolz sei er, dass es in seiner Amtszeit kaum Beschwerden über die Arbeit der Regionalstelle gegeben habe und sein Team (insgesamt sieben Leute mit 520 Stellenprozenten) einen anerkannt guten Job mache.

Bernegger sagt aber auch: «Mein Job hat mir viel gegeben, er hat mich aber auch viel gekostet.» Leiter einer Regionalstelle des Konkursamtes sei kein «9 to 5 Job» und es gelte, in allen Situationen die Contenance zu wahren. Mit zunehmendem Alter spüre er den Einsatz, den er für seine schöne Aufgabe geleistet habe. «Somit ist es ein guter Zeitpunkt, nun aufzuhören.»

Die Belastung der Konkursbeamten ist in den letzten Jahren stetig gewachsen, das Klima ist rauer, der Umgangston forscher und fordernder geworden. Denn zwischen Schuldnern und Gläubigern tun sich mitunter tiefe Gräben auf. Die Frustrationstoleranz von Gläubigern wird zuweilen arg strapaziert. Wichtig sei es, so Bernegger, in solchen Situationen die Ruhe zu bewahren, sachlich zu bleiben und im Rahmen des gesetzlichen Spielraums Möglichkeiten zur Schadensbegrenzung zu finden und umzusetzen.

Eigenes Verhalten trägt dazu bei, Eskalationsstufe tief zu halten

In heiklen, konfliktträchtigen Situationen kam Bernegger sicher seine stattliche und Respekt einflössende Statur zugute. Aber auch seine Kompetenzen als ausgebildeter Mediator, sein Gespür im Umgang mit Menschen aller Art und seine offene, auf Deeskalation ausgerichtete Art waren wertvoll. Der Konkursbeamte ist überzeugt, dass das eigene Verhalten massgeblich dazu beiträgt, die Eskalationsstufe tief zu halten. Entsprechend sensibilisiere er auch immer wieder sein Team. Nach knapp 14 Jahren Erfahrung als Regionalstellenleiter kann er auch auf seine Intuition in schwierigen Situationen zählen.

Auch der Respekt, den er all seinen «Klienten» entgegenbringt, ist wichtig und wird von diesen auch eingefordert. So hat Roger Bernegger letztlich nie eine gefährliche Situation erlebt, auch wenn ihm vereinzelt einmal unterschwellig gedroht wurde.

Ein Konkursbeamter wird während seiner Karriere oft mit menschlichen Schicksalen konfrontiert. Zum Beispiel, wenn jemand unverschuldet in eine missliche Situation und in der Folge sogar in eine Schuldenspirale gerät. Da stehen dann plötzlich die wirtschaftliche und soziale Existenz auf dem Spiel. Der Regionalstellenleiter gibt unumwunden zu: «Das geht einem auch nach all den Jahren noch immer nahe.»

In solchen Situationen helfe es, gut zuzuhören, die Leute ernst zu nehmen und Anteilnahme zu zeigen. «Manchmal rutscht man dabei sogar in die Rolle eines Psychologen.» Gleichwohl gelte es, sich abzugrenzen und professionell die Arbeit zu verrichten. Dass ihn zuweilen Leute um Rat fragen, deren Fälle längst abgeschlossen sind, ist ein Indiz dafür, dass ihnen Bernegger damals eine wertvolle Hilfe gewesen ist.

Grosse Fälle: Es ging um Millionen und Arbeitsplätze

Bernegger hat viele «gros­se Fälle» erlebt, die beruflich eine besondere Herausforderung darstellten. Bernegger erwähnt die Konkurse im Zusammenhang mit dem Projekt Genossenschaft Bad Rans in Sevelen und spektakuläre Fälle im Rheintal (u.a. Grabher Indosa-Maschinenbau AG, Nuga Systems AG, Nuga Elements AG, Glessmann AG, Batica AG). Dabei ging es zum Teil nicht nur um Millionen von Franken, sondern auch um Arbeitsplätze.

Ende März ist Schluss. Roger Bernegger wird vorerst mit seiner Frau einige Wochen durch Australien reisen, um die Batterien aufzuladen. Was geschieht danach? «Das ist noch offen, ich werde wohl freischaffender Berater. Eine gewisse Unabhängigkeit ist mir wichtig. Ich habe die Energie für neue Aufgaben und verspüre schon jetzt den Tatendrang in mir.»