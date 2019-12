Kriessner Nachwuchs an diversen Turnieren dabei Zum Saisonende gaben die Nachwuchsringer der RSK nochmals richtig Gas und holten international gute Resultate. 05.12.2019, 07.48 Uhr

In Mäder stellte Kriessern die grösste Delegation. Bild: pd

Ringen In Radolfzell, Wolfurt und Mäder waren die junge Wilden am Start und zeigten, dass sie auch nach einer langen Saison noch nicht genug haben.

Die ersten waren die RiKidz, die Mitte November am Nachwuchsturnier in Wolfurt starteten. Acht Ringer, viele Eltern, die Trainer Mirco Hutter und Patricia Fiechter sowie Fabio Dietsche, der für einmal als Kampfrichter fungierte, starteten an diesem internationalen Anfängerturnier.

Jeder hatte drei, vier Einsätze

Die meisten haben erst einige Trainings besucht, daher stand der Spass und das Sammeln von ersten Wettkampferfahrungen im Vordergrund. Entsprechend ist auch der Wettkampfmodus gestaltet, so dass jeder kleine Kämpfer mindestens drei oder vier Kämpfe absolvieren kann. Bis 17 kg starteten die allerjüngsten RSK-Kämpfer, Derren Benz und Mattia Hegelbach.

Eine Gewichtsklasse höher, bis 20 kg, kämpften Davin Loher und Jérome Dietsche. Letzterer freute sich besonders über seine zwei Siege und eine knappe Punkteniederlage.

In der Klasse bis 21 kg schaffte es Noa Moser mit drei Siegen, einer Niederlage und wunderschönen Beinangriffen aufs Treppchen. In der gleichen Kategorie sammelten auch Valerio Hegelbach und Leon Hutter ihre Erfahrungen.

Finn Hutter vertrat die RSK bis 23 kg. Schliesslich durften sich alle Ringer eine schöne Medaille umhängen lassen, welche allen wieder ein Strahlen ins Gesicht zauberte.

Fortgeschrittene in Radolfzell und Mäder

Die Nachwuchskräfte mit schon etwas mehr Wettkampferfahrung gingen in Radolfzell und am letzten Wochenende in Mäder beim traditionellen Saisonschluss, dem Niklausturnier, an den Start. An beiden Turnieren wurden nochmals alle Kräfte mobilisiert und entsprechend präsentierten sich dann auch die Resultate. Radolfszell präsentierte den Teilnehmern aus fünf Nationen ebenso viele Matten und war äusserst stark besetzt. Doch die Kriessner liessen sich davon wenig beeindrucken und vertraten Gelb-Schwarz würdig. In Mäder präsentierte die RSK mit 27 Startern die mit Abstand grösste Gruppe, was neben den positiven Resultaten den Kriessner Verantwortlichen ein sehr positives Gefühl für die Zukunft gab. Auch hier gab es etliche Podestplätze zu bejubeln und auch jene, die die Medaillenränge verpassten, zeigten durchs Band gute Leistungen. Mit diesem positiven Gefühl schloss die Saison der Nachwuchsringer und lässt heute schon Vorfreude auf 2020 aufkommen. (dip)

Podestplätze Kriessner in Radolfzell: 1. Lee Dietschi, E-Jugend bis 27kg; 3. Nico Gächter, E-Jugend bis 29 kg; 2. Lenny Ender, D-Jugend bis 30 kg; 2. Noe Dietschi, C-Jugend bis 30 kg; 3. Levin Meier, C-Jugend bis 38 kg, 2. Elia Matt, C-Jugend bis 40 kg; 3. Florian Tanner, C-Jugend bis 49 kg; 3. Manuel Zäch, A/B-Jugend bis 35 kg.

Resultate Kriessner in Mäder: 2. Rang Manuel Zäch, Schüler A bis 35 kg; 3. Sandro Hungerbühler – Schüler A bis 44 kg, 6. Sven Hutter, Schüler A bis 50 kg, 8. Noe Dietschi, Schüler B bis 28 kg, 7. Lian und Elio Kluser, Schüler B bis 31 kg, 3. Joel Gächter, Schüler B bis 32 kg; 6. Nils Bucher, Schüler bis 32 kg; 7. Nevio Manser, Schüler B bis 35 kg, 3. Levin Meier, Schüler bis 36 kg, 3. Jason Gassner, Schüler B bis 39 kg, 6. Manuel Bucher, Schüler B bis 39 kg 8. Pascal Roth, Schüler B bis 39 kg; 4. Elia Matt, Schüler B bis 40 kg; 6. Leander Hilck, Schüler B bis 40 kg; 5. Kilian Spirig, Schüler B bis 43 kg; 1. Florian Tanner, Schüler B bis 48 kg; 7. Luka Streck, Schüler C bis 24 kg; 7. Tristan Streck, Lee Dietschi – Schüler C bis 26 kg, 5. Jaron Meier, Schüler C bis 29 kg; 6. Rian Walt, Schüler C bis 29 kg; 3. Lenny Ender, Schüler C bis 32 kg; 4. Jonas Zäch, Schüler C bis 33kg; 6. Damian Gächter, Schüler C bis 38 kg; 3. Madleina Eggenberger, Mädchen bis 30 kg.