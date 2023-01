Widnauer Taucherinnen und Taucher begrüssen das Neujahr

Am Sonntagnachmittag sind vierzehn Taucherinnen und Taucher der Tauchgruppe Widnau bei der Zollbrücke in Kriessern in den Rhein gestiegen. Sie jauchzten, winkten den rund 40 Schaulustigen zu und wünschten ihnen ein gutes neues Jahr.

Maria Kobler Jetzt kommentieren 09.01.2023, 05.00 Uhr