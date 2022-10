Kriessern Platin und Gold für die Fäaschtbänkler und ihre Lieder «Can you english please», «Partyplanet» und «Humpa Humpa» Die Fäaschtbänkler wurden vor einem ausverkauften Konzert in Wien von ihrem Plattenlabel ausgezeichnet. Max Tinner Jetzt kommentieren 28.10.2022, 05.00 Uhr

Die Fäaschtbänkler mit den in Wien erhaltenen Auszeichnungen (von links): Marco Graber, Roman Wüthrich, Michael Hutter, Roman Pizio und Andreas Frei. Bild: pd

Wie «Rosenklang», Plattenlabel und Managementagentur der Fäaschtbänkler, in einer Medienmitteilung schreibt, erhielten Michael Hutter, Roman Pizio, Andreas Frei, Roman Wüthrich und Marco Graber vor Beginn ihres Konzerts am Dienstagabend in der Gasometerhalle in Wien für ihre Single «Can you english please» Platin aus Österreich und aus der Schweiz, für ihre Single «Partyplanet» Gold aus Österreich und der Schweiz sowie für ihre Single «Humpa Humpa» Gold aus Österreich.

In Zahlen bedeutet dies: 20'000 verkaufte Einheiten in der Schweiz beziehungsweise 30'000 in Österreich für Platin, wie Diana Buchholz von «Rosenklang» auf Nachfrage erklärt. (Die Richtlinien sind nicht in jedem Land dieselben.) Dementsprechend braucht es für eine Gold in der Schweiz 10'000 verkaufte Einheiten und in Österreich 15'000. Zählt man zu­sammen kommt man für die erwähnten Titel auf 90'000 verkaufte CDs und Streams.

«Die sind mit wahnsinnig viel Engagement dran»

«Rosenklang»-Geschäftsführer Martin Simma gratulierte der Band in Wien zu ihrem fünffachen Edelmetall und lobt die Rheintaler: «Die Fäaschtbänkler arbeiten mit wahnsinnig viel Engagement und Spass an der Sache und sind immer bereit, neue Wege zu gehen.» Die Agentur und auch die Fans der Fäaschtbänkler freuen sich auf alles, was noch von ihnen kommt.

