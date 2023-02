Kriessern: Riegenleiterin tritt nach 21 Jahren zurück

Kriessern Nach 21 Jahren ist Schluss: Die Frauen- und Fitnessriege verabschiedet ihre Leiterin Die Frauen- und Fitnessriege des STV Kriessern hält ihre 53. Hauptversammlung ab. Patricia Baumgartner hat ihr Amt als Leiterin nach 21 Jahren niedergelegt und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. 08.02.2023, 05.00 Uhr

An der HV (v.l.): Die Neumitglieder Yvonne Hutter und Michaela Wüst, die Geehrte Patricia Baumgartner, Neumitglied Petra Ulmann, die Geehrte Helen Baumgartner und Präsidentin Diana Cucinelli. Bild: RT

Kürzlich hielt die Frauen- und Fitnessriege des STV Kriessern im «Schäfli» ihre 53. Hauptversammlung ab. Präsidentin Diana Cucinelli begrüsste 67 Anwesende von insgesamt 81 Mitgliedern der Riege.

Den Beginn machte Jürg Hegelbach mit einem Rückblick auf die 100+1-Jahr-Jubiläumsfeier. Bei vielen Frauen lösten die Fotos nochmals Gänsehaut pur aus und erinnerten an die schönen Stunden im Kreis der STV- Familie. Dann führten die Präsidentin sowie die Leiterinnen durch das letzte Jahr. Der Jahresbericht, unterstützt durch eine Powerpoint-Präsentation, erinnerte an die Anlässe, an denen die Mitglieder tatkräftige Unterstützung zeigten.

Höhepunkte waren die Teilnahme am Rheintaler Turnfest in Balgach, an dem sich der Verein als Turnfestsieger der Kategorie 35+ feiern lassen durfte, und das jährliche Schauturnen, das an allen drei Abenden praktisch ausverkauft war. Hier galt Helen Baumgartner ein grosser Dank: Sie leistet seit 41 Jahren als Küchenchefin am Schauturnen des STV Kriessern grosse Arbeit.

Patricia Baumgartner hat ihr Amt als Leiterin der Frauenriege nach 21 Jahren niedergelegt und wurde zum Ehrenmitglied ernannt. Mit einem Geschenk und einer Laudatio wurde ihr grosser Dank für ihre Arbeit und ihr Herzblut ausgesprochen. Sieben Frauen wurden für ihre Vereinstreue geehrt. Seit der Gründung 1970 dabei sind Rosi Baumgartner, Martha Graber, Ruth Hutter, Marianne Sieber und Erna Zigerlig, seit 51 Jahren Ruth Baumgartner und seit 50 Annemarie Hutter.

Die Riege verzeichnete 2022 drei Austritte und zwei Übertritte. Zudem durfte sie sechs Neumitglieder willkommen heissen. Am Schluss der HV dankte Diana Cucinelli allen für ihren Einsatz im letzten Jahr. Der offizielle Teil wurde mit dem Turnerlied beendet, ehe es zu Dessert und Päckliverkauf ging. (pd)