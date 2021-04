Kriessern Marc und Fabio Dietsche von der RS Kriessern starten an der Europameisterschaft in Polen Die beiden Kriessner bereiten sich aktuell mit ihren Nationalkaderkollegen in Kroatien (Greco) und Polen (Freistil) auf die EM vor. Für das Schweizer Team geht es an der Europameisterschaft darum, seine in den letzten Jahren erkämpfte gute Position zu verteidigen. Patrick Dietsche 14.04.2021, 05.00 Uhr

Fabio Dietsche (in Rot) will sich an der Europameisterschaft mit einem guten Resultat ins Gespräch um das letzte Qualiturnier für die Olympischen Spiele in Tokio bringen. Bild: Archiv/dip

Für die Kriessner Kaderathleten geht die Saison nach dem ersten Olympia-Qualiturnier nun mit der EM der Aktiven (18. bis 23. April) in Polen weiter. Dabei in Warschau sind der Freistilringer Marc Dietsche und Fabio Dietsche im Greco.

Nicht an den Start geht der beste Schweizer aus dem ersten Qualiturnier, Ramon Betschart. Da das Aushängeschild der Ringerstaffel Kriessern noch an der U23-EM startberechtigt ist, lässt er die EM der Aktiven aus. Für ihn geht es von 5. bis 9. Mai mit der letzten Chance auf die Qualifikation für Tokio weiter.

Die EM dürfte stark besetzt sein

Für das Schweizer Team geht es an der Europameisterschaft in Warschau darum, seine in den letzten Jahren erkämpfte gute Position zu verteidigen. Zwar sind die Zeiten vorbei, als man die Schweizer an Grossanlässen als einfache Gegner angesehen hat, doch ist der Rückstand zur Spitze noch nicht ganz geschlossen.

Der nächste Schritt für die Schweizer wäre, auch an einem nicht optimalen Tag ein gutes Resultat zu liefern. Die EM dürfte stark besetzt sein, denn die Elite wird sich in Zeiten fehlender Wettkämpfe die Gelegenheit zum letzten Test vor der finalen Quali-Entscheidung nicht entgehen lassen.

Diese Chance nutzen auch die beiden Kriessner, die sich aktuell mit ihren Nationalkaderkollegen in Kroatien (Greco) und Polen (Freistil) auf die EM vorbereiten. Im Gegensatz zu Ramon Betschart und Marc Dietsche, die fix für das Qualiturnier in Bulgarien gesetzt sind, muss Fabio Dietsche noch einen internen Selektionskampf gegen Nicolas Christen bestreiten. Wann genau dieser ausgetragen wird, ist noch offen. Die genauen Startzeiten der beiden Kriessner EM-Starter sind unter www.rsk.ch/kalender/google-kalender zu finden. Wer die Kämpfe live mitverfolgen will, kann den Livestream des Weltverbandes nutzen, der alle Kämpfe auf www.unitedworldwrestling.com direkt überträgt.

Kürzlich schon am Start war Dorien Hutter. Das Mitglied des Junioren-Greco-Kaders nahm mit der Nati an einem der wenigen internationalen Turniere in Kroatien teil. Er zeigte dabei eine gute Leistung und erreichte mit einem Sieg gegen einen Kroaten und einer Niederlage gegen einen Kontrahenten aus Uzbekistan den dritten Rang.