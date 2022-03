Kriessern Mann drischt mit Schirmständer auf Polizisten ein – erst weitere Patrouillen können ihn unter Kontrolle bringen Am Mittwochnachmittag hat die kantonale Notrufzentrale die Meldung von einem verletzten Mann in Kriessern erhalten. Die daraufhin ausgerückte Polizeipatrouille wurde vom 42-jährigen Italiener angegriffen. 11.03.2022, 05.00 Uhr

Eine 31-jährige Polizistin und ein 33-jähriger Polizist der Kantonspolizei St.Gallen wurden verletzt. Symbolbild: Kapo SG

Die Notrufzentrale hatte nebst dem Rettungsdienst auch eine Polizeipatrouille an die Altstätterstrasse aufgeboten. Jene war dann zuerst am Ereignisort und traf einen 42-jährigen, im Kanton wohnhaften Italiener an.