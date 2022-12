Kriessern: Motorradclub-Mitglied will seinen Männerchor retten

Kriessern «Aufgeben ist für uns kein Thema»: Motorradclub-Mitglied will seinen Männerchor retten Rolf Peischl ist Präsident des Männerchors Kriessern und Gründungsmitglied des Motorradclubs Black Thunder. Beim MC steigen die Mitgliederzahlen, beim Chor sinken sie. Er möchte, dass es auch bei den Sängern aufwärts geht. Interview: Reto Wälter Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Die beiden Bilder direkt über Rolf Peischl dokumentieren den Mitgliederschwund des Männerchors, den er als Präsident aufhalten will. Bild: Reto Wälter

Beide Vereine sind Männergemeinschaften. Doch davon abgesehen fällt es schwer, Gemeinsamkeiten auszumachen. Einer, der diese unterschiedlichen Welten unter einen Hut bringt, ist Rolf Peischl. Als Gründungsmitglied und ehemaliger Aktuar des MC Black Thunder ist er heute noch aktives Mitglied beim Motorradclub. Gleichzeitig präsidiert er den Männerchor und weibelt in dieser Rolle um neue Mitglieder, um die rückläufigen Zahlen zu stoppen. Beim Interview im Restaurant Sternen zeigt Rolf Peischl ein A4-Blatt mit der Überschrift «Schwere Zeiten beim Männerchor Kriessern».

Wie schlimm ist die Lage denn tatsächlich?

Rolf Peischl: Aktuell sind noch 15 Sänger aktiv. Wir entschieden kürzlich, die geplante Unterhaltung vom kommenden März abzusagen. Wir haben einfach zu wenige Stimmen und helfende Hände für einen solch grossen Anlass.

Ihr seid aber noch aktiv?

Aufgeben ist für uns im Moment kein Thema. Obwohl ich immer wieder darauf angesprochen werde, wie lange unser Verein noch bestehen wird. Aber bereits jetzt sind vier Auftritte fix geplant und am 14. Januar führen wir unsere jährliche Hauptversammlung durch.

Trotzdem ist der Verein bei einer kritischen Grösse angelangt.

Ja, die Mitgliederzahlen gingen in den letzten Jahren laufend zurück. Dass wir die Unterhaltung absagen mussten, bedeutet auch, dass uns Einnahmen fehlen, um unsere Dirigentin Darina Naneva zu finanzieren. Die wir übrigens sehr schätzen und die uns professionell leitet. Die finanziellen Ausfälle der Unterhaltung kompensieren wir nun zumindest teilweise mit Helfereinsätzen bei anderen Anlässen.

Ihr braucht also in erster Linie wieder mehr Sänger.

Genau. Dafür muss man einfach Freude am Singen haben. Notenlesen beispielsweise ist keine Voraussetzung, das lernt man im Lauf der Zeit. Auch ist es möglich, als Projektsänger mitzumachen. Dabei bleibt man unabhängig und besucht einfach über einen bestimmten Zeitraum vor einem Anlass die wöchentlichen Proben.

Der Zeitaufwand ist oft ein Argument, um einem Verein nicht beizutreten. Wie ist die Mitgliederentwicklung beim Motorradclub?

Zwölf Männer gründeten die Black Thunder Anfang der 90er-Jahre, motorradinteressierte Kollegen, die schon früher miteinander an Mopeds schraubten. Anfang der 2000er- Jahre nahm der Mitgliederbestand kontinuierlich ab und wir dachten, das läuft sich irgendwann aus. Seit etwas mehr als zehn Jahren erleben wir aber einen stetigen Zulauf. Wir haben derzeit über 30 Mitglieder, obwohl man sich die Aufnahme mit einem beträchtlichen zeitlichen Aufwand erarbeiten muss.

Wie lässt sich das erklären?

Das fragen wir uns manchmal auch – bei uns sind immer noch acht Gründungsmitglieder aktiv. Und als Prospect muss man wirklich Interesse und Einsatz zeigen und entsprechend auch Frondienst leisten, bevor überhaupt über eine Aufnahme als Clubmitglied abgestimmt wird. Vielleicht sollten wir beim Männerchor die Aufnahmebedingungen auch verschärfen (lacht).

Der MC Black Thunder dürfte Personen aus einem grösseren Einzugsgebiet und auch eine andere Alterskategorie ansprechen als der Männerchor.

Das stimmt, obwohl beim Männerchor ebenfalls Mitglieder aus anderen Dörfern dazugehören und auch jeder willkommen ist. Vom Alter her bewegen wir uns beim MC zwischen 28 und 65 Jahren und beim Männerchor zwischen 48 und 75 Jahren. Ich trat vor etwa 15 Jahren dem Chor bei, und es gab immer wieder 50-Jahr-Jubiläen von Mitgliedern. Das zeigt, dass die Männer früher schon in ihren Zwanzigern in den Chor eintraten und es keinen Unterschied zu anderen Vereinen im Dorf gab.

Gehen Männerchöre zu wenig mit der Zeit und sind darum nicht mehr attraktiv?

Wir singen Lieder verschiedener Stilrichtungen und öffneten uns in den letzten Jahren gegenüber modernem Liedgut. Ein gewisses Tabu besteht, in fremden Sprachen zu singen. Wir wollen verstehen, was wir singen. Ich finde aber, dass es auch zur Aufgabe eines Chores gehört, Kulturgut zu bewahren, da sonst alte Lieder vergessen gehen – gerade auch, was den Dialekt oder eine dorfeigene Version anbelangt. Wenn jemand bei uns ein Lied anstimmt, das ich nicht kenne, schreibe ich jeweils den Text auf.

Musik bewegt auch den MC, der oft im Clubhaus in Oberriet Konzerte veranstaltet.

Ja, das nächste Mal am 30.Dezember, wenn die Coverband DC/AC rockt. Es gibt auch sonst Parallelen, was etwa den Zusammenhalt und Freundschaften über Altersgrenzen hinweg betrifft. Kürzlich waren Männer beider Vereine hier im «Sternen». Im Laufe des Abends entwickelten sich offene Gespräche untereinander und es wurde festgestellt, dass man einander näher ist, als sich vom Aussehen und Auftreten her vermuten liesse. Anfänglich waren Mitglieder beider Vereine manchmal verwundert, wieso ich bei den «anderen» mitmache. Inzwischen ist das aber kein Thema mehr. Abgesehen davon war ich schon an Kämpfen der Ringerstaffel oder an Turnunterhaltungen und fühlte mich auch dort wohl.

Hinweis Interessierte Sänger melden sich per Mail an maennerchor.kriessern@gmx.ch oder bei Rolf Peischl, 079 932 47 57.

