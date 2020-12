Sozialversicherungen getäuscht und Leistungen von über einer Million Franken erschlichen: Verteidiger fordern Freisprüche für die drei Beschuldigten

Am dritten Tag des Betrugs-Prozesses am Kreisgericht Rheintal haben die Verteidiger der drei Beschuldigten Freisprüche gefordert. Zwei Geschwister und ihre Mutter sollen jahrelang die Sozialversicherungen in grossem Stil getäuscht und dadurch Leistungen von über einer Million Franken erschlichen haben.

Stephanie Martina 02.12.2020, 20.12 Uhr