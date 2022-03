Der Musikverein Eichberg hat zum Konzertabend eingeladen

Konzert Von Abba über Cocker bis «Grease» – Nach Coronapause hatte der Musikverein Eichberg zum Konzertabend eingeladen Am Samstag zog der Musikverein Eichberg das Publikum in der Mehrzweckhalle mit einem anspruchsvollen Konzert in ihren Bann. René Jann 21.03.2022, 11.32 Uhr

Das gemeinsame Musizieren von Jugendmusik und Musikverein Eichberg war eine gelungene Premiere. Bild: PD

Bereits die Eichberger JugendmusikPlus unter der Leitung von Roman Wüthrich setzte sich am Samstagabend in der voll besetzten Mehrzweckhalle mit ei­nem ansprechenden wie bereits auch schon recht anspruchsvollen Konzert in Szene. Während der vergangenen vier Jahre war das Korps auf stattliche 24 Mitglieder gewachsen.

Auffallend bei der vom Dirigenten gut motivierten Jugend war die Besetzung mit E-Gitarre, E-Bass, Xylofon und Keyboard, was dem Korps einen ganz besonderen Pep verlieh. Dementsprechend hat Roman Wüthrich die Musikstücke auch auf die Bedürfnisse seiner Jugendmusik selbst arrangiert. Beim Publikum besonders gut angekommen war das «Thrift Shop», in dem sich der Keyboarder Gabriel Angst gar als gewiefter Rapp-Sänger outete. Mit lang anhaltendem Applaus verlangte das Publikum denn auch eine Wiederholung.

Witzig war zudem der Auftritt des Moderatorenteams von Radio JumuPlus mit Jubaira, Leonie und Jenin. Dem Trio war es sogar gelungen, den Eichberger Gemeindepräsidenten im Interview aufs Glatteis zu führen. Grosse Beachtung und lang anhaltenden Applaus gab es abschliessend für die Premiere der beiden Korps im gemeinsamen Auftritt «Jung und Alt» unter der Leitung von Andreas Frei mit dem Musikstück «Pachelbel meets Memories», arrangiert von Roman Wüthrich.

Langjährige Musikanten geehrt

Fulminant war nach der Pause der Auftakt des Aktivkorps unter der Leitung von Andreas Frei. Mit dem Abba-Medley «Abba Cadabra» brachte der Dirigent des MV Eichberg gleich alle Register zum Einsatz, die abwechselnd fast gegeneinander an­getreten waren, um sich im Schlussakkord dann wieder zu vereinen. Im «No Roots» war eine stete Steigerung bis hin zur Rhythmusgruppe zu spü­-ren. Dann war es an Anja Zünd, im Posaunenregister Michael Schlegel für 50 Musikantenjahre zu ehren. In dieser Zeit habe er alle Ämter im Verein bekleidet, und dass er auch heute noch fit ist, stellte er gleich im Solo der vier Posaunen bei Joe Cockers «You Can Leave Your Hat One» unter Beweis.

Für 35 Musikantenjahre durften sich im Klarinettenregister Lorenz Graf und Judith Zünd zum Eidgenössischen Veteran gratulieren lassen. Als Kantonalveterane wurden für 25 Jahre Katja Schöb (Saxofon) und Nicole Diethelm (Klarinette) gefeiert. Für 20 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Heidi Federer, René Heierli und Patricia Buschor zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ihnen zu Ehren wurde der «Rainer-Marsch» gespielt. Das Publikum ging spontan klatschend mit.

Den Abschluss des Konzertabends bildeten Ohrwürmer aus dem Musicals «Grease» und «The Best» mit dem Sologesang von Richa Huber. Als Zugabe war der Konzertmarsch «Die Sonne geht auf» das Tüpfchen auf dem «i». Nachdem Armin Zünd auch Dirigent Andreas Frei verdienten Dank gezollt hatte, verabschiedete sich der MV Eichberg mit einer weiteren Zugabe. Danach kam zur Unterhaltung der weiterhin im Saal verweilenden Gäste die Kleinformation mit wohlbekannter Stegreifmusik zum Einsatz.