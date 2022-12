Konzert Musik als gemeinsame Sprache: Ukrainische Nationalphilharmonie gibt Benefizkonzert in Widnau Mit dem Benefizkonzert der ukrainischen Nationalphilharmonie werden drei Projekte unterstützt: Die kriegsgeschädigte Ukraine, bedürftige Kinder in Indien sowie das St.Mary’s Children Hospital in Nigeria. Maria Kobler Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Solo-Fagottist Andriy Tkachuk spielte das Konzert für Fagott und Orchester von Carl Maria von Weber. Bild: PD

«Figaro, Figaro, Figaro» tönte es am Dienstagabend durch die voll besetzte katholische Kirche in Widnau. Der ukrainische Bariton Yurii Hryhorash gab die Arie des Figaro aus der Oper «Il barbiere di Siviglia» von Gioacchino Rossini. Er erfreute das Publikum mit seinem inbrünstigen und kraftvollen Gesang und entlockte ihm ein Schmunzeln. Dabei stand dieses Stück ursprünglich gar nicht auf dem Programm.

Die kurzfristige Programmänderung war nötig geworden, weil der bekannte Bündner Dirigent Iso Camartin nach der Hauptprobe am Stephanstag aufgrund eines medizinischen Notfalls ins Spital hatte eingeliefert werden müssen. Er liess ausrichten, dass es ihm gut gehe. Volodymyr Syvokhip, künstlerischer Direktor und Dirigent der ukrainischen Nationalphilharmonie, sprang ein.

«Musik braucht keine Übersetzung»

«Es ist mir eine Ehre und eine Freude, Sie zu diesem Benefizkonzert für Freiheit und Frieden zu begrüssen», sagte Pfarrer Georg Changeth zu Beginn. Er ist zugleich Mitglied des Bauordens Schweiz, der zusammen mit der Pfarrei St.Jakobus das Benefizkonzert organisiert hatte. «Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschen. Sie braucht keine Übersetzung und ist Balsam für die Seele.» Vier Konzerte gibt das Lviv National Philharmonic Orchestra of Ukraina, das regelmässig an bedeutenden internationalen Festivals teilnimmt, auf seiner kurzen Reise durch die Schweiz. Erster Halt war Widnau.

Mit dem Erlös werden drei verschiedene Projekte unterstützt: Die kriegsgeschädigte Ukraine, im Speziellen die Musikerinnen und Musiker selbst, bedürftige Kinder in Indien sowie das St.Mary’s Children Hospital in Nigeria.

«Das Thema Frieden und Freiheit zieht sich wie ein roter Faden durch das Konzert», sagte Susi Miara vom Organisationskomitee, die zusammen mit Organistin Michaela Loher durch den Abend führte. So startete das Konzert mit der Ouvertüre zur Freiheitsoper «Fidelio» von Ludwig van Beethoven. Die einzige Oper Beethovens ist ein musikalisches Mahnmal für politische Freiheit und gegen staatliche Willkür. «Finlandia», eine sinfonische Dichtung des finnischen Komponisten Jean Sibelius, gilt als die inoffizielle Nationalhymne Finnlands. «Sie hat dort eine emotionale Bedeutung», so Loher. Denn Finnland wehrte sich in den 1890er-Jahren unter anderem musikalisch gegen die zunehmende Unterdrückung der Russen.

Aus der Oper «I puritani» von Vincenzo Bellini gab der Bariton Yurii Hryhorash «Ah, io per sempre» zum Besten. Und aus der Oper «La Traviata» von Giuseppe Verdi trug der Master-Absolvent der Nationalen Musikakademie Lemberg (Lviv) das Vorspiel zum 1. Akt sowie die Arie des Germont vor.

Mehrfach preisgekrönter Solo-Fagottist

Höhepunkte waren die Auftritte des Solo-Fagottisten Andriy Tkachuk in «Capriccio per Gion Balzer» für Fagott und Streichorchester von Victoria Poleva sowie im Konzert für Fagott und Orchester von Carl Maria von Weber. Letzteres ist zusammen mit dem Fagottkonzert von Mozart das am häufigsten gespielte Konzert im Fagottrepertoire. Der mehrfache Preisträger ist Solo-Fagottist des Nationalen Opern- und Ballettorchesters von Lemberg.

Nach dem fulminanten Schluss mit dem Intermezzo aus «Lo boda de Luis Alonso» von Geronimo Gimenez erhielten die Musikerinnen und Musiker tosenden Applaus und stehende Ovationen. «Es war fantastisch», sagte Martin Frei, Präsident des Bauordens Schweiz, bevor das Publikum – begleitet vom ukrainischen Weltklasse-Orchester – «Stille Nacht» sang.

«Das hat mir am besten gefallen», sagte die vierzehnjährige Kaira Sieber aus Widnau, die zusammen mit ihrer zehnjährigen Schwester Elena und ihrer Mutter das Konzert besuchte. «Es war anders als erwartet. Besser.» Gleicher Meinung waren auch Therese Ziegler und Alfred Rüttimann aus Au: «Das Konzert war wunderbar.» Und er fügte hinzu: «Man hörte, dass die Musik osteuropäisch angehaucht ist. Schlichtweg grossartig.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen