Konzert Ein magischer Abend: Die Musikgesellschaft Rüthi begeistert ihr Publikum Am Samstag lud die Musikgesellschaft Rüthi unter der Leitung von Michael Wachter zur «Magic Music Night» ein. Robert Preising 16.01.2023, 05.00 Uhr

Die Musikgesellschaft Rüthi zeigt vollen Einsatz. Bild: Robert Preising

«Zurück zu den Wurzeln», so kommentierte Präsident Ale­xander Bösch die Art und Weise, wie die «Magic Music Night» in diesem Jahr geplant worden war. Damit meinte er, dass im Gegensatz zu früheren Unterhaltungen alles an einem Abend stattfinden sollte, mit der Möglichkeit, vor dem Konzert à la carte zu essen und am späteren Abend an einer Bar und in der Kaffeestube mit weiteren Bands unterhalten zu werden. Mit dem Konzept wollte man auch dem Umstand Rechnung tragen, dass nach der langen Pause schwer abzuschätzen war, wie gut besucht der Anlass sein würde.

Zurück zu den Wurzeln – aber sehr modern

Dass mit «Zurück zu den Wurzeln» nicht der Musikstil gemeint sein durfte, wurde schon nach dem ersten Stück der MGR klar. Mit «The Rock», Filmmusik von Hans Zimmer, gelang ein fulminanter Start mit einer orchestralen Höchstleistung. Das Publikum kam in den Genuss aller Facetten an Stimmungen, die Filmmusik bietet – von sanften, atmosphärischen bis zu gewaltigen, epochalen Klängen. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Musikverein an ein solches Werk herantraut und es bewältigt. Während des Konzertabends waren viele bekannte Hits zu hören, unter anderen von Supertramp, Barry Manilow, Queen, Rainhard Fendrich, aus dem Musical «Grease» oder aus dem Film «Forrest Gump». Obwohl die traditionelle Blasmusik wie Polka und Marsch nicht zu kurz kam, war das Programm doch geprägt von bekannten, modernen Melodien und Rhythmen, die das Publikum packten und zum Mitwippen und Mitklatschen animierten.

Im ersten Teil der Unterhaltung hatten auch die jungen Musikanten und Musikantinnen ih­ren Platz. Die Beginner-Band, dirigiert von Miriam Ammann, spielte stilsicher und scheinbar ohne Nervosität. Es ist immer gut zu sehen, wie eine musikalische Karriere in einem Musikverein beginnt.

Die Jungmusig unter der Leitung von Ramon Rinaldi trat mit überzeugendem Sound auf und konnte vor allem im Su­pertramp-Medley, in dem alle Instrumentengruppen abwechselnd in den Vordergrund traten, ihr Können zeigen. Es überrascht nicht, dass diese Formation im September zusammen mit der Jungmusik Montlingen- Eichenwies erstmals das Schwei­zer Jugendmusikfest in St.Gallen besuchen wird.

Dem Motto gerecht geworden, dem Publikum gefiel's

Das Konzept «Zurück zu den Wurzeln» bewährte sich: Die Mehrzweckhalle war voll, mit Publikum aller Altersgruppen, das sich sichtlich wohlfühlte. Dazu trug auch die professionelle Moderation von Erik Schegg bei. Die Gäste waren während der musikalischen Darbietungen äusserst ruhig wie aufmerksam und belohnte die Musikformationen wie auch den Speaker mit tosendem Applaus. «Musizieren, unterhalten und begeistern», ein Motto, das die «Magic Music Night» der MG Rüthi voll erfüllte.