Das Kulturforum Berneck startete mit Konzert ins Jahr 2023

Konzert Das Kulturforum Berneck präsentiert mit dem Duo Midnang einen instrumentalen Flirt in höchster Präzision Mit dem Duo Midnang startete das Kulturforum Berneck am Freitagabend in der Heiligkreuzkapelle ins Jahr 2023. Max Pflüger 13.02.2023, 05.00 Uhr

Das Duo Mitnang: Kristina Brunner am Cello und Albin Brun am Schwyzerörgeli. Bild: Max Pflüger

Der freundliche, 1983 renovierte, barocke Raum der kleinen Rundkirche aus dem Jahr 1759 bot den begeisternden Klängen einen würdigen Rahmen. Midnang oder in Schriftdeutsch «Miteinander», das sind Kristina Brunner, Cello und Schwyzerörgeli, und Albin Brun, Schwyzerörgeli und Sopransaxofon. Sie präsentierten in rund 90 Minuten mit wechselnder Instrumentierung eigene Kompositionen, mal Cello mit Örgeli, mal Örgeli und Örgeli oder Cello mit Sopransaxofon.

Vier der aufgeführten Melodien erklangen zudem zum ersten Mal. Das Publikum kam so in den Genuss von vier Welt-Uraufführungen. Abwechselnd moderierten die beiden Künstler ihre Werke, sagten die Titel an oder erklärten kurz, wo und wie die Kompositionen entstanden sind.

Der Stil der beiden lässt sich nur schwer einordnen. Es ist eine ohrengefällige und einschmeichelnde Musik, die von grosser Spielfreude, viel Temperament und enormer Gestaltungskraft zeugt. Die beiden musizieren «midnang», eben miteinander: Temporeich, humorvoll, neckisch und immer wieder überraschend. Verblüffend vor allem die Virtuosität, das absolut perfekte Miteinander. Gleichsam auf die Tausendstel Sekunde genau drücken die beiden die Örgelitasten und schaffen damit eine Musik von höchster Präzision, mitreissend und begeisternd. Kurz: ein fortgesetzter musikalischer Flirt der Instrumente.

Musikalischer Impressionismus von höchster Qualität

Grossartig ist ebenfalls, wie die beiden ihre Klanginstrumente auch als Perkussionsinstrumente einsetzen können. Was man dabei zu hören bekam, ist gleichsam musikalischer Impressionismus von höchster Qualität. Die beiden Musiker und Komponisten malten musikalische Bilder von den Seen und Bergen der Schweiz. Einen farbenreichen Sonnenuntergang auf den Höhen des Emmentals zum Beispiel. Aber auch Erinnerungen an Ferien am Meer, in Holland an der Nordsee, oder am Atlan… Dieses Stück ist nicht ganz fertig geworden. Es entstand am Atlantik und blieb unvollendet. Darum ist es auch der Titel: «Am Atlan…», erklärte Albin Brun mit einem Augenzwinkern. Immer ist es ein Erlebnis, eine Begegnung oder ein Gefühl, das die Musiker zu Kompositionen anregt.

Nach 90 Minuten voller herrlicher musikalischer Überraschungen dankte das Publikum den beiden Ausführenden mit einem tosenden Schlussapplaus. Schade, haben nicht mehr Musikinteressierte dem Konzert beigewohnt, es hatte noch freie Plätze in der Kapelle.