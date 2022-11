Konzert «Ab in den Süden»: Der Musikverein Heerbrugg präsentiert gelungenes Jahreskonzert Das Jahreskonzert des MV Heerbrugg war eine gelungene musikalische Reise in den Süden. Johannes Thoma 21.11.2022, 05.00 Uhr

Jede Menge gelungener musikalischer Darbietungen und Ehrungen gab es am Jahreskonzert des Musikvereins Heerbrugg. Bild: Johannes Thoma

Start des musikalischen Abenteuers war in Mexiko mit dem schneidig intonierten Marsch «Zacatecas». Verdi geht immer, dachten sich Dirigent Thomas Wieser und seine Musizierenden. So setzten sie ihren Trip gen Süden in Italien fort: mit einem elfminütigen Potpourri bekannter Opernmelodien des Meisters. Spätestens da hatte der Musikverein die Herzen seines Publikums gewonnen. Ein musikalischer, wenn nicht der Höhepunkt war der Ausflug nach Afrika. «Baba Yetu» («Vater unser» auf Suaheli) zeigte, wie exakt das Orchester aufeinander abgestimmt ist. Die Bläser und Bläserinnen waren mal dominant, mal angenehm zurückhaltend, je nachdem, was angebracht war.