Gemeinderat Oberriet stösst Überbauung an

Kobelwald Gemeinderat stösst Überbauung an: Drei Einfamilienhäuser teilen sich eine Tiefgarage Auf Initiative des Gemeinderates Oberriet wird an der Bergstrasse 21 in Kobelwald ein Gesamtüberbauungsprojekt umgesetzt. Das Totalunternehmer-Projekt sieht den Bau von drei Einfamilienhäusern mit Tiefgarage vor. 12.02.2022, 05.00 Uhr

Die drei Häuser sollen sich eine Tiefgarage teilen. Bild: pd

Bereits vor zehn Jahren konnte der Gemeinderat Oberriet das Grundstück Nr. 537 an der Bergstrasse 21 in Kobelwald erwerben. Der Kauf erfolgte mit der Absicht, dass das Grundstück nicht als Spekulationsobjekt benutzt wird, sondern jungen Familien, die in Kobelwald heimisch werden möchten, zu einem bezahlbaren Preis angeboten werden kann. Gleichzeitig verfolgte der Gemeinderat das Ziel, die beiden Nachbargrundstücke Nrn. 538 und 539 ebenfalls zu erwerben, damit ein sinnvolles Überbauungsprojekt realisiert werden kann. Die Gelegenheit dazu ergab sich Anfang Februar.