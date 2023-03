Kobelwald: Das Berggebiet soll ein attraktiver Wohnort bleiben

Kobelwald An der Vorversammlung sind sich alle einig: Das Berggebiet soll ein attraktiver Wohnort bleiben Der Kanton wünscht Auszonungen in den Weilern. Der Gemeinderat wehrt sich dagegen. Auch die Schule und die Kirche tun viel dafür, dass das Berggebiet der Gemeinde Oberriet ein attraktiver Wohnort bleibt. Max Tinner Jetzt kommentieren 11.03.2023, 05.00 Uhr

Gross ist die Runde an der Vorversammlung in Kobelwald jeweils nicht – aber das Interesse für diese Informationsplattform ist durchaus gegeben. Bild: Max Tinner

Die IG Berggebiet, die sich um die Interessen Kobelwalds und der Weiler ums Dorf herum stark macht, hat nach einigen Jahren Unterbruch auf Donnerstag wieder zu einer Vorversammlung ins Restaurant Taube eingeladen. Rund zwei Dutzend Interessierte kamen.

Was die Kobelwälder angesichts der Baustelle, an der sie täglich vorbeikommen, besonders interessiert haben dürfte: Von den drei Häusern der von der Gemeinde initiierten Wohnüberbauung mitten im Dorf seien zwei verkauft und würden nächstens überschrieben, wie Gemeinderatsvizepräsident Roman Ammann bekannt gab. Und für das dritte gebe es mehrere Interessenten.

Die weitere bauliche Entwicklung im Berggebiet ist durch die laufende Ortsplanungsrevision allerdings in Frage gestellt. Der Kanton wünsche für heutige noch nicht überbaute Grundstücke in den Weilern um Kobelwald eine Rückzonung, sagte Ammann. Der Gemeinderat will sich dem aber widersetzen und die Grundstücke als Bauland belassen. Am 26. April findet ein nächster Informationsabend zur Ortsplanungsrevision und der bevorstehenden Auflage statt. Wie der Kanton danach zu den Baugrundstücken im Berggebiet reagieren werde, sei offen.

Gemeinderat schätzt Risiko höher ein als Fachleute

Geld nimmt die Gemeinde für die Sicherheit im Berggebiet in die Hand. Der Strassenengpass im Wald zwischen Kobelwald und der Verzweigung nach Freienbach bzw. Stig und Rehag soll steinschlagsaniert werden. Ein Gutachten, das der Gemeinderat hat erstellen lassen, ergab zwar, dass das Risiko, dass Leute verletzt werden könnten, so gering ist, dass es «vertretbar wäre, nichts zu machen», wie Roman Amman berichtete. Dem Gemeinderat war es damit aber nicht wohl; er holte eine Zweiteinschätzung ein. Diese fiel etwas vorsichtiger aus, spricht aber ebenfalls von nur einer «mässigen Gefahr». Dem Gemeinderat ist das Risiko dennoch zu gross: Er hat 600’000 Franken ins Budget aufgenommen, um die Engstelle sicherer zu machen.

Für den Mittagstisch nach Oberriet

Daniel Kühnis, Präsident der Primarschulgemeinde Kobelwald-Hub-Hard, informierte kurz über die Tagesstrukturen für die Betreuung von Schulkindern ausserhalb der Schulzeit. Ein solches Angebot ist nicht nur vom Kanton vorgeschrieben, sondern wird auch von Eltern im Oberrieter Berggebiet gewünscht, wie eine Bedarfsanalyse ergeben hat. Der Schulrat will die Tagesstruktur nun aber nicht in Kobelwald selbst aufbauen, sondern mit Oberriet zusammenspannen. Dort wird im Schülerhort «Kids plus» Kapazität frei, weil Eichberg und Rüthi sich zurückziehen und eigene Angebote aufziehen. Der Unterhalt der Schulinfrastruktur in Kobelwald wird zusehends aufwendiger. Kühnis meinte:

«Die Schulanlage wird langsam älter.»

Dies habe sich letztes Jahr an Holzsockeln an der Mehrzweckhalle gezeigt, die ersetzt werden mussten, weil sie zu faulen begonnen hatten. Auch eine Putzmaschine musste ersetzt werden, nachdem sie mehrmals den Geist aufgegeben hatte. Auch in die Umgebung des Schulhauses will der Schulrat investieren und ein Aussenschulzimmer gestalten: Die Kinder sollen zum Lernen noch öfter an die frische Luft.

Kobelwald bekommt einen neuen Dorfplatz

Mitgeredet hat der Schulrat auch bei der fürs Jahr 2024 vorgesehenen Neugestaltung des kleinen Pärkli zwischen der Kirche und der Strassengabelung. Ein neuer Brunnen und neue Sitzgelegenheiten sollen es zu einem Begegnungsplatz machen. Die Gemeinde hat rund 27000 Franken für die Projektierung ins diesjährige Budget aufgenommen; die Realisierung dürfte dann um die 340’000 Franken kosten.

Im Berggebiet ist die Kirche wichtig fürs Dorfleben

Leute, die sich für ihr Dorf engagieren möchte, sucht die katholische Kirchgemeinde. An den regulären Wahlen im Herbst sind mehrere Zurücktretende zu ersetzen. Auch das Präsidium des Kirchenverwaltungsrats wird dann neu zu besetzen sein. Daniel Feldmann scheint es nach zwölf Jahren im Amt an der Zeit für einen Wechsel.

«Man muss für dieses Amt nicht besonders fromm sein.»

So ermutigte er zur Bewerbung. Man sei weniger für einen reibungslosen Ablauf der Gottesdienste verantwortlich, als für die Finanzen und den Erhalt der Liegenschaften. Gleichwohl sei das Engagement in den kirchlichen Gremien in Kobelwald besonders wichtig: Ein Blick in den Veranstaltungskalender des Dorfes zeige doch, dass viele Anlässe im Berggebiet einen Bezug zur Kirche hätten, hielt Feldmann fest. Könnten die Ämter nicht mehr besetzt werden und müsste die Kirchgemeinde deswegen letztlich aufgelöst werden, «hätte dies Auswirkungen aufs Dorfleben».

Die Bürgerversammlungen von Schule und Kirche sind am 17. März im Pfarreisaal.

