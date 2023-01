Neue Autobahn-Variante empört: St.Galler Regierung schaltet ein

Knatsch «Irritierend», «absolut inakzeptabel»: Rote Köpfe im Rheintal wegen Vorarlberger Autobahnverbindung Die österreichische Mobilitätsministerin will nicht die im Rheintal bevorzugte Autobahnverbindung bauen. Das Vorgehen der Politikerin der Grünen sorgt dementsprechend für Ärger – auch die St.Galler Regierung schaltet sich ein. Yann Lengacher Jetzt kommentieren 26.01.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Linie zeigt, wo «Lustenau Süd» durchführen soll. Gestrichelt: Der unterirdische Streckenteil.

Die S18 ist ein Politikum, welches das Rheintal schon seit Jahren beschäftigt. Hinter den drei Zeichen steht die Idee, eine Autobahnverbindung zwischen der A13 und der A14 zu bauen, welche die Verkehrsprobleme in den Dörfern eindämmt.

Die Frage, die sich dabei immer wieder stellte: Wo und wie soll eine Autobahnverbindung entstehen? Im Verein Agglomeration Rheintal setzen sich Gemeinden von beiden Seiten des Rheins für eine Lösung mit zwei Anschlüssen ein. Die sogenannte CP-Variante soll von St.Margrethen her eine Ostumfahrung von Lustenau und ein «Mobilitätskorridor» südlich Diepoldsau eine Anbindung der Siedlungs- und Arbeitsschwerpunkte an die Autobahnen ermöglichen.

Dieses Projekt hat nun einen Dämpfer erfahren. Das österreichische Mobilitäts- und Klimaschutzministerium hat einen Bericht vorgelegt, der mit «Lustenau Süd» nun einer Variante das «grösste Potenzial» zuschreibt, die neu ist. Die zuständige Ministerin Leonore Gewessler sagte gegenüber Vol.at: «Das Ergebnis zeigt deutlich: Es gibt eine Alternative.» Diese soll nun weiterverfolgt werden.

Reto Friedauer, Gemeindepräsident St.Margrethen. Bild: Gert Bruderer

Weder Lokalbehörden noch Regierungsrätin informiert

Reto Friedauer hat davon in den Medien erfahren. Dies, obwohl er als Präsident von St.Margrethen und des Vereins Agglomeration Rheintal in die Planungsarbeiten rund um die S18 besonders involviert war. Er sagt:

«Es ist höchst fragwürdig, wie hier mit uns umgegangen wird. Das ist eine Entfernung vom partnerschaftlichen und konsensorientierten Planungsprozess, den wir in den letzten zehn Jahren begleiten durften.»

Christa Köppel, Gemeindepräsidentin Widnau. Bild: pd

Gleich wie Friedauer erging es Christa Köppel und Roland Wälter. Die Inhaber der Gemeindepräsidien von Widnau und Diepoldsau bezeichnen das Vorgehen des Ministeriums als «irritierend» und «absolut inakzeptabel».

Selbst den St.Galler Regierungsrat hat Gewsesslers Departement nicht informiert. Baudepartementsvorsteherin Susanne Hartmann sah sich darum genötigt, gestern Abend die Ministerin zu treffen, um Fragen zu klären und liess zuvor verlauten: «Als beteiligte Projektpartner sind wir vor den Kopf gestossen, was Inhalt und Zeitpunkt der Kommunikation angeht. Der Kanton St.Gallen wurde vorgängig nicht involviert.»

Lustenau Süd laut Politikern unrealistisch

Zum Vorgehen Gewesslers kommt für die Rheintaler Entscheidungsträger, dass «Lustenau Süd» bei ihnen auf wenig Gegenliebe stösst. Die neue Variante führt über Schmitter auf die beiden Diepoldsauer Kreisel. Über eine neue Rheinbrücke und einen Tunnel unter dem alten Rhein soll der Weg nach Dornbirn Süd führen. Wie das Vorgehen Gewesslers bezeichnet Wälter diesen Plan als «absolut inakzeptabel» und «schlechte Lösung», die Diepoldsau keine Verkehrsentlastung bringe. Auch der Diepoldsauer Gewerbevereinspräsident Carsten Zeiske hält die Lösung für «nicht durchdacht» und verweist darauf, dass die Kreisel in Diepoldsau überlastet seien.

Einen Schritt weiter geht Reto Friedauer:

«Ich vermute, dass hier politische Spiele getrieben werden, mit dem Ziel, letztlich gar nichts zu realisieren.»

Lustenau Süd sei in der Vergangenheit zweimal geprüft worden und dabei als nicht unbedingt geeignet eingestuft worden. Kritik am Projekt gibt es auch rechts des Rheins. Der Voralberger Landeshauptmann Markus Wallner hat in einem ORF-Interview Lustenau Süd als «nicht umsetzbar» und «Sackgasse» bezeichnet. Mit der St.Galler Regierung sei konkret ein Autobahnanschluss in St.Margrethen abgemacht worden. Zudem hat Martin Ohneberg, Präsident der Industriellenvereinigung Vorarlberg, das Vorgehen Gewesslers kritisiert und einen klaren Fahrplan für weitere Schritte gefordert.

Gewessler argumentiert mit Kosten und Umwelt

Im Bericht des Ministeriums für Klimaschutz und Mobilität werden mehrere Argumente genannt, die für «Lustenau Süd» sprechen. So sei die Entlastungswirkung verglichen mit anderen Lösungen am höchsten. Die Kosten seien zudem bedeutend tiefer, als dies bei der CP-Variante der Fall sei. Es würden auch weniger landwirtschaftliche Flächen beansprucht.

Jürg Sonderegger begrüsst als Präsident der Naturschutzgruppe Diepoldsau, dass in der Evaluierung der Umweltschutz eine wichtige Rolle spielt. Doch auch er hat Zweifel daran, ob Lustenau Süd wirklich naturschonender sei: «Es stellt sich die Frage, ob nicht wichtige Riet- und Erholungsgebiete gefährdet würden.»

Anschluss St.Margrethen noch nicht vom Tisch

Am Freitag werden die Rheintaler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten an einer Videokonferenz mit dem Bundesministerium für Mobilität und Umwelt teilnehmen. Der Termin steht schon länger fest. Nun findet er unter einem anderen Stern statt. Klar ist: Die CP-Variante und der Autobahnanschluss in St.Margrethen sind noch nicht vom Tisch. Die Variante wird in einem nächsten Verfahrensschritt auf ihre Genehmigungsfähigkeit überprüft. Laut dem Evaluationsbericht ist nicht davon auszugehen, dass «Lustenau Süd» schneller fertig wäre.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen