Rheintal Fohlenschau in Oberriet: Kleine Pferde, grosser Auftritt 25 Fohlen präsentierten sich in Oberriet einem interessierten Publikum aus Pferdesport und Zucht. Die schönsten Fohlen kommen aus dem Liechtenstein und aus Gais. Katharina Rutz 03.10.2022, 05.00 Uhr

Das Siegerfohlen bei den Freiberger-Hengstfohlen stammt aus dem Rheintal: Fohlen Clooney von Züchter Andreas Heule aus Widnau (links) auf der Ehrenrunde.

Die Fohlen und ihre Mütter werden geputzt und gestriegelt. Die Mähnen frisiert und allenfalls eingeflochten. Der Schweif schamponiert und durchgekämmt. Alles, damit die Fohlen den besten Eindruck bei der Jury hinterlassen. Denn von ihr erhalten sie eine Note jeweils für den Typ, den Körberbau und die Gänge.

Von ihren Besitzenden oder geübten Jungzüchtenden werden Stute und Fohlen zunächst vor dem Richtenden aufgestellt. Danach beurteilt er im Freilauf die Gänge der Fohlen. Dabei erlaubt sich manch ein Fohlen einen Freudenhüpfer, zwickt die Mutter noch rasch in die Seite oder manche wagen sich gar durch Abschrankungen, was zu Lachern im Publikum führt. 25 Fohlen wurden so an der Fohlenschau des Pferdezuchtvereins Rheintal und Umgebung am Samstag präsentiert.

Liechtenstein hat die zwei schönsten Warmblüter

Am Morgen hatten die Warmblüter ihren grossen Auftritt und am Nachmittag war die Reihe an den Freibergern. Bei den Warmblutfohlen ging der Preis für das schönste Stutfohlen ins Fürstentum Liechtenstein. Mit 25 Punkten erreichte das Stutfohlen Chiara die höchste Benotung des Tages. Gezüchtet hat das elegante, springbetonte Fohlen Georg Frick aus Balzers. Der Experte Christian Hiltebrand zeigte sich begeistert von Chiara:

«Dieses Fohlen ist sehr harmonisch, lebhaft und verfügt über einen auffällig guten Trab.»

Auch der zweite Platz ging nach Liechtenstein. Gabriela und Kevin Kainer aus Vaduz hatten mit Camira K das zweitschönste Stutfohlen gezüchtet. Bei den Hengstfohlen siegte Colabello CH aus der Zucht von Karin Looser aus Volken. Hier überzeugten vor allem die Halsung des Fohlens und der insgesamt harmonische Eindruck. Auf den zweiten Platz schaffte es Heaven vom Storchenhof aus der Zucht von Peter Thurnheer aus Balgach.

Gute Gänge mit viel Kraft aus der Hinterhand

Nelia HRE aus der Zucht von Hansruedi Enz aus Gais wurde am Nachmittag zum schönsten Freiberger-Stutfohlen gekürt. Der Experte Bernhard Wüthrich lobte den sehr schönen Kopf, die Halsung und den Ausdruck des Fohlens. Es erreichte 21 Punkte. Zweite wurde Luana vom Kappensand von Züchter Urs Frei jun. aus Diepoldsau. Das schönste Freiberger-Hengsfohlen hiess Clooney mit 22 Punkten. Gezüchtet hat es der Widnauer Andreas Heule.

Vom Experten gelobt wurden die guten Gänge mit viel Kraft aus der Hinterhand. Auf dem zweiten Platz war mit Noe HRE wieder ein Fohlen aus der Zucht von Hansruedi Enz. Zum Abschluss zeigten zwei Züchter ihre Hengste. Der altgediente Littoral aus dem Diepoldsauer Gestüt Kappensand sowie die zwei jüngeren Hengste Nelio und Nendaz von Leni und Rico Weber aus Wattwil zeigten sich den Stutenbesitzern im Publikum von ihrer besten Seite.