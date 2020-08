Klares Ja zur Aufstockung des Schulhauses Bächi Der Kredit fürs Schulhaus an der ausserordentlichen Schulbürgerversammlung Hinterforst ist genehmigt. Benjamin Schmid 22.08.2020, 05.00 Uhr

Alle anwesenden Stimmberechtigten sprachen sich für den Baukredit aus. Bild: Benjamin Schmid

Als Schulratspräsident Andreas Leutenegger die ausserordentliche Schulbürgerversammlung am Donnerstagabend beendete, gab es in der Turnhalle des Schulhauses Bächis einige heisse Köpfe. Nicht weil die Diskussion über den Ausbau und die Sanierung des alten Schulgebäudes derart hitzig geführt wurde. Schuld daran hatte schlicht der schwüle Sommerabend. Über die Notwendigkeit des Bauprojekts herrschte Einigkeit und so wurde dem Antrag des Schulrates ohne Gegenstimme und Enthaltungen zugestimmt. Alle 41 anwesenden Stimmberechtigten sprachen sich für den Baukredit von 1'385'000 Franken aus.

Einzig die geplante Fotovoltaikanlage auf dem Dach gab Anlass zu einer Frage: Ob es diese wirklich brauche? «Sie ist nicht zwingend nötig», sagte Baukommissionspräsident René Schmid, «aber eine gute Investition in eine zukunftsträchtige Technologie.» Man müsse die Bauarbeiten für die Sanierung und Aufstockung des alten Schulgebäudes nutzen, um die bestehende Fotovoltaikanlage zu vergrössern. In den letzten Jahren stieg die Schülerzahl an der Primarschule Hinterforst stetig. Im Schuljahr 2013–2014 gingen 85 Kinder im Bächis in den Kindergarten oder zur Schule. Heute sind es 132.

Im Sommer 2021 braucht es ein Schulzimmer mehr

Und für das Schuljahr 2021– 2022 rechnet der Schulrat mit einem nochmaligen erheblichen Zuwachs auf dann um die 145 Kinder.

Keine Frage, dass der Platz langsam knapp wird und es bauliche Massnahmen braucht, damit zukünftige Generationen auf eine intakte und moderne Schulinfrastruktur zurückgreifen können. Um ein zusätzliches Schulzimmer samt Garderobe und Gruppenraum zu erhalten, wird über den Musikzimmern und der Bibliothek im alten Schulhaus um eine Etage aufgestockt. Gleichzeitig soll das 65- jährige Gebäude energetisch saniert werden. Fassade, Fenster und auch das Dach des talseitigen Traktes sollen deshalb erneuert werden.

«Mit diesem Entscheid können wir die nächsten Etappen des Bauprojekts zügig angehen», sagte René Schmid. Das ist auch nötig, wenn es im Sommer 2021 einen neuen Klassenzug gibt, dessen Klassenzimmer heute noch nicht zur Verfügung gestellt werden kann.

Noch in diesem Jahr soll die Aufstockung vollendet werden, damit Anfang 2021 mit der Sanierung und später mit dem Bezug der neuen Räume gestartet werden kann.